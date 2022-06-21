Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

До этого, в мае, Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla,Toyota, Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce; фармацевтическая продукция — O.B., Carefree; бытовая техника — Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips; смартфоны и техника — Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba; железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.