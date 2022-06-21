Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта
Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о легализации параллельного импорта, следует из информации в электронной базе данных нижней палаты парламента. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 г.
Закон защитит российские компании, которые ввозят товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности. «Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них», — цитирует спикера нижней палаты Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.
До этого, в мае, Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla,Toyota, Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce; фармацевтическая продукция — O.B., Carefree; бытовая техника — Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips; смартфоны и техника — Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba; железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.
30 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о легализации параллельного импорта в России. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены. Теперь ввозить продукцию можно будет без разрешения правообладателя.
По оценке аналитиков Knight Frank, 160 международных брендов объявили о приостановке работы в России, из них 21% приходится на бренды одежды, 13% — на продавцов автомобилей, а 10% — на товары повседневного спроса.