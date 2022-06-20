Маркетплейсы начали параллельный импорт товаров ушедших из России брендов
Источник издания, близкий к «Яндексу», рассказал, что новое подразделение будет заниматься параллельным импортом. По его словам, первые партии электроники и бытовой техники компаний, которые ушли из России, уже привезли на склады маркетплейса. Среди товаров — посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели и видекарты. Названия брендов источник не уточнил.
Параллельный импорт
Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласияпроизводителя или правообладателя. 6 мая Минпромторг утвердил перечень товаров для такого импорта. Это произошло вскоре после ухода с рынка ряда иностранных компаний. В перечень вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.
Управляющий директор Ozon Сергей Беляков сообщил, что компания также планирует заниматься собственными поставками через параллельный импорт; по такой схеме в страну уже ввезли технику Apple. Позднее на площадке могут появиться товары LVMH и Kering, которые раньше было невозможно продавать. Он пояснил, что из-за строгих правил люксовых брендов в России не продавались многие коллекции, а другие товары не были представлены на онлайн-платформах. После легализации параллельного импорта маркетплейсы могут избежать таких ограничений.
Партнер One Story Ольга Сумишевская отметила, что если LVMH и Kering решат уйти из России, они не смогут контролировать каналы дистрибуции товаров. Для сохранения контроля люксовые марки могут появиться на маркетплейсах, а также продаваться через российских партнеров, например Mercury. В последнем отказались от комментариев.
В Wildberries и Lamoda отказались говорить о поставках с помощью параллельного импорта. Собеседник издания, близкий к Wildberries, рассказал, что маркетплейс займется параллельным импортом, если возникнет дефицит каких-то товаров. Однако площадка рассчитывает, что ввоз обеспечат продавцы маркетплейса.
По мнению экспертов, параллельный импорт поможет онлайн-площадкам избежать взрывного роста контрафакта, однако стоимость товаров может вырасти на 5-50% в зависимости от категории и логистики. Они ожидают, что в первую очередь по параллельному импорту будут ввозить в страну бытовую технику и электронику, косметику, парфюмерию и одежду, потому что в России производится 10-30% товаров в этих категориях.