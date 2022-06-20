Маркетплейсы начали параллельный импорт товаров ушедших из России брендов

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков сообщил, что компания также планирует заниматься собственными поставками через параллельный импорт; по такой схеме в страну уже ввезли технику Apple. Позднее на площадке могут появиться товары LVMH и Kering, которые раньше было невозможно продавать. Он пояснил, что из-за строгих правил люксовых брендов в России не продавались многие коллекции, а другие товары не были представлены на онлайн-платформах. После легализации параллельного импорта маркетплейсы могут избежать таких ограничений.