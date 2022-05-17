Мантуров: поставки в рамках параллельного импорта могут начаться через месяц

С косметическими брендами пока идут переговоры о возобновлении поставок в Россию, в связи с чем Минпромторг пока вывел часть из них из механизма параллельного импорта, отметил Мантуров. В частности, компания L'Oreal еще не решила судьбу своего производства в Калуге. Глава Минпромторга добавил, что недавно проводил отраслевое совещание по поводу производства в России косметики и парфюмерии и убедился, что у российских потребителей «точно не будет проблем с косметикой».