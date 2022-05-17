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Экономика

Мантуров: поставки в рамках параллельного импорта могут начаться через месяц

Ведомости

Поставки товаров в Россию в рамках параллельного импорта могут начаться в течение месяца, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Министр напомнил, что механизм запущен только 6 мая. «Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но думаю, примерно через месяц», – отметил Мантуров.

С косметическими брендами пока идут переговоры о возобновлении поставок в Россию, в связи с чем Минпромторг пока вывел часть из них из механизма параллельного импорта, отметил Мантуров. В частности, компания L'Oreal еще не решила судьбу своего производства в Калуге. Глава Минпромторга добавил, что недавно проводил отраслевое совещание по поводу производства в России косметики и парфюмерии и убедился, что у российских потребителей «точно не будет проблем с косметикой».

6 мая Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В перечень вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др. 16 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит импорт электронных устройств, чтобы не допустить их дефицита.

Ранее по теме: Мечта перекупщиков и кошмар официальных дистрибуторов: как будет работать параллельный импорт

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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