Мантуров: поставки в рамках параллельного импорта могут начаться через месяц
Поставки товаров в Россию в рамках параллельного импорта могут начаться в течение месяца, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Министр напомнил, что механизм запущен только 6 мая. «Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но думаю, примерно через месяц», – отметил Мантуров.
С косметическими брендами пока идут переговоры о возобновлении поставок в Россию, в связи с чем Минпромторг пока вывел часть из них из механизма параллельного импорта, отметил Мантуров. В частности, компания L'Oreal еще не решила судьбу своего производства в Калуге. Глава Минпромторга добавил, что недавно проводил отраслевое совещание по поводу производства в России косметики и парфюмерии и убедился, что у российских потребителей «точно не будет проблем с косметикой».
6 мая Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В перечень вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др. 16 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит импорт электронных устройств, чтобы не допустить их дефицита.