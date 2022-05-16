Правительство упростило ввоз в Россию смартфонов и микросхем
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает импорт электронных устройств в Россию в этом году, чтобы не допустить их дефицита, сообщила пресс-служба правительства.
В кабмине пояснили, что постановление касается нотификации – документа, который нужен для всех электронных устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. К таким устройствам относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и т.д.
Ранее для получения нотификации производитель гаджетов должен был обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ России. Новый документ позволяет оформлять нотификацию отраслевым ассоциациям, например, Ассоциации разработчиков и производителей электроники и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.
Также правительство разрешило не предоставлять ФТС данные о нотификации на устройства, которые являются комплектующими для промышленного производства оборудования в России. При этом производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий России.
Минпромторг 6 мая утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В перечень вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.