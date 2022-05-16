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Правительство упростило ввоз в Россию смартфонов и микросхем

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает импорт электронных устройств в Россию в этом году, чтобы не допустить их дефицита, сообщила пресс-служба правительства.

В кабмине пояснили, что постановление касается нотификации – документа, который нужен для всех электронных устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. К таким устройствам относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и т.д.

Ранее для получения нотификации производитель гаджетов должен был обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ России. Новый документ позволяет оформлять нотификацию отраслевым ассоциациям, например, Ассоциации разработчиков и производителей электроники и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.

Также правительство разрешило не предоставлять ФТС данные о нотификации на устройства, которые являются комплектующими для промышленного производства оборудования в России. При этом производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий России.

Минпромторг 6 мая утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В перечень вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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