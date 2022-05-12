Правительство сняло запрет на вывоз стиральных машин, автомобилей и ж/д составов

Согласно поправкам в список, из перечня исключается более сотни видов продукции. Например, легковые и грузовые автомобили, автобусы и машины скорой помощи, мотоциклы, велосипеды, детские коляски, кузова, прицепы и другие части транспортных средств, а также железнодорожные локомотивы, вагоны, средства для ремонта путей и др.