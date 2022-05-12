Правительство сняло запрет на вывоз стиральных машин, автомобилей и ж/д составов

Правительство сняло запрет на вывоз стиральных машин, автомобилей и ж/д составовВ марте кабмин ограничил экспорт важных для страны промышленных и потребительских товаров
Кабмин решил снять запрет на вывоз некоторых видов иностранных товаров, следует из постановления правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее были введены временные – до конца 2022 г. – ограничения на экспорт импортной продукции, критической для безопасности страны. Перечень запрещенных к вывозу иностранных товаров был утвержден 9 марта постановлениями правительства № 311, 312 и 313.
Согласно поправкам в список, из перечня исключается более сотни видов продукции. Например, легковые и грузовые автомобили, автобусы и машины скорой помощи, мотоциклы, велосипеды, детские коляски, кузова, прицепы и другие части транспортных средств, а также железнодорожные локомотивы, вагоны, средства для ремонта путей и др.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам