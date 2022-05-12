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Правительство сняло запрет на вывоз стиральных машин, автомобилей и ж/д составов

В марте кабмин ограничил экспорт важных для страны промышленных и потребительских товаров
Анастасия Бойко
Цель постановления правительства в том, чтобы предотвратить вывоз товаров теми иностранными компаниями, которые заявили об уходе из России / Андрей Гордеев / Ведомости

Кабмин решил снять запрет на вывоз некоторых видов иностранных товаров, следует из постановления правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее были введены временные – до конца 2022 г. – ограничения на экспорт импортной продукции, критической для безопасности страны. Перечень запрещенных к вывозу иностранных товаров был утвержден 9 марта постановлениями правительства № 311, 312 и 313.

Согласно поправкам в список, из перечня исключается более сотни видов продукции. Например, легковые и грузовые автомобили, автобусы и машины скорой помощи, мотоциклы, велосипеды, детские коляски, кузова, прицепы и другие части транспортных средств, а также железнодорожные локомотивы, вагоны, средства для ремонта путей и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных