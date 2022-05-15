Мечта перекупщиков и кошмар официальных дистрибуторов: как будет работать параллельный импорт

Но ответственность за качество ввозимых товаров без согласия правообладателя будет нести импортер, в то время как раньше за это отвечали экспортеры из третьих стран, отметил представитель Минпромторга. Параллельный импорт как раз представляет собой частичную отмену на территории России так называемого регионального, или национального, принципа исчерпания права, который действует в ЕАЭС. Но исключительно на временной основе, подчеркнул представитель министерства. Очевидно, что наиболее активно будут импортироваться те категории товаров, в которых имеется недостаток на внутреннем рынке, резюмировал собеседник «Ведомостей».