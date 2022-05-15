Мечта перекупщиков и кошмар официальных дистрибуторов: как будет работать параллельный импорт

Мечта перекупщиков и кошмар официальных дистрибуторов: как будет работать параллельный импортВ Минпромторге описали механизм и заявили о его временном характере
Минпромторг разъяснил «Ведомостям» механизм параллельного импорта. По словам представителя министерства, покупатель продукции будет приобретать ее за рубежом, где товар был введен в гражданский оборот с согласия правообладателя (фактически производителя), а затем обеспечивать ввоз в Россию. При этом при условии наличия продукции в перечне параллельного импорта таможня обеспечивает ее беспрепятственный ввоз, а импортер освобождается от ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности (по сути, эксклюзивного права производителя на дистрибуцию по своим каналам).
Но ответственность за качество ввозимых товаров без согласия правообладателя будет нести импортер, в то время как раньше за это отвечали экспортеры из третьих стран, отметил представитель Минпромторга. Параллельный импорт как раз представляет собой частичную отмену на территории России так называемого регионального, или национального, принципа исчерпания права, который действует в ЕАЭС. Но исключительно на временной основе, подчеркнул представитель министерства. Очевидно, что наиболее активно будут импортироваться те категории товаров, в которых имеется недостаток на внутреннем рынке, резюмировал собеседник «Ведомостей».