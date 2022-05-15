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Мечта перекупщиков и кошмар официальных дистрибуторов: как будет работать параллельный импорт

В Минпромторге описали механизм и заявили о его временном характере
Антон Козлов
Сразу после первой продажи товара посреднику фирма-правообладатель теряет свое право на товарный знак в отношении этого товара и дальнейшие его перепродажи могут осуществляться без ее согласия и контроля / Валерий Мельников / РИА Новости

Минпромторг разъяснил «Ведомостям» механизм параллельного импорта. По словам представителя министерства, покупатель продукции будет приобретать ее за рубежом, где товар был введен в гражданский оборот с согласия правообладателя (фактически производителя), а затем обеспечивать ввоз в Россию. При этом при условии наличия продукции в перечне параллельного импорта таможня обеспечивает ее беспрепятственный ввоз, а импортер освобождается от ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности (по сути, эксклюзивного права производителя на дистрибуцию по своим каналам).

Но ответственность за качество ввозимых товаров без согласия правообладателя будет нести импортер, в то время как раньше за это отвечали экспортеры из третьих стран, отметил представитель Минпромторга. Параллельный импорт как раз представляет собой частичную отмену на территории России так называемого регионального, или национального, принципа исчерпания права, который действует в ЕАЭС. Но исключительно на временной основе, подчеркнул представитель министерства. Очевидно, что наиболее активно будут импортироваться те категории товаров, в которых имеется недостаток на внутреннем рынке, резюмировал собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных