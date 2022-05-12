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Маркетплейсы разрешили продавать товары из списка параллельного импорта

Крупные же ритейлеры видят в этом риски, связанные с санкциями
Маргарита Соболь
С выяснением точного происхождения товара на маркетплейсах могут возникнуть определенные сложности / Андрей Гордеев / Ведомости

«Яндекс.Маркет» вслед за Ozon и Wildberries разрешил реализацию на площадке товаров из списка параллельного импорта, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Соответствующие послабления в правилах для продавцов три крупнейших маркетплейса приняли сразу после того, как 6 мая Минпромторг опубликовал приказ, разрешающий ввоз в страну без согласия правообладателей более 50 категорий товаров, среди них телефоны, компьютеры, бытовая техника, одежда, обувь, парфюмерия, автомобильные комплектующие и проч.

Пока конкретной продукции из этого списка на площадке нет, говорит представитель Ozon. Он объясняет это тем, что не все продавцы успели изучить правовую базу и возможности. «Но у многих есть заинтересованность в этом», – уверяет собеседник «Ведомостей». Такая мера важна с точки зрения обеспечения необходимого для российских потребителей ассортимента, уточняет представитель Ozon. По его словам, она также дает предпринимателям возможность предоставлять своим клиентам широкий выбор товаров. Он напоминает, что сегодня около 90% ассортимента сервиса формируют именно продавцы. Кроме того, это способ создать запасы товаров первой необходимости, что поможет стабилизировать цены и создать новые рабочие места, добавляет представитель Wildberries. Представитель еще одного крупного маркетплейса – «Алиэкспресс Россия» на запрос «Ведомостей» не ответил. А в «СДЭК.Shopping», через которую можно купить различные товары, в том числе технику и электронику, с прямой доставкой из-за рубежа, отказались от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных