Bloomberg: 500 богатейших людей потеряли $1,4 трлн с начала года
500 богатейших людей мира потеряли за первое полугодие 2022 г. $1,4 трлн, сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, состояние основателя и генерального директора Tesla Илона Маска сократилось почти на $62 млрд, основателя Amazon Джеффа Безоса – на $63 млрд, главного исполнительного директора Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга – более чем вдвое.
Снижение доходов Bloomberg связывает с тем, что правительства и центральные банки прекратили те меры поддержки, которые вводились для стимулирования бизнеса при пандемии Covid-19 и которые позволили поднять «стоимость всего – от технологических компаний до криптовалют». Сейчас власти многих стран поднимают ключевые ставки для борьбы с возросшей инфляцией, что негативно отразилось на стоимости акций, в том числе Tesla и Amazon.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маск по-прежнему имеет самое большое состояние на планете – $208,5 млрд, а Безос занимает второе место с состоянием в $129,6 млрд. Бернар Арно, самый богатый человек Франции, занимает третье место с состоянием в $128,7 млрд, за ним следует Билл Гейтс – его состояние оценивается в $114,8 млрд.
Президент специализирующейся на управлении активами компании Papamarkou Wellner Торн Перкин отметил, что с учетом ситуации в мире богатейшие люди ищут новые возможности и заключают на новые сделки.
Российский бизнесмен Владимир Потанин – самый богатый человек России с состоянием в $35,2 млрд, приобрел долю Societe Generale SA и Росбанке, а также долю Олега Тинькова в «Тинькофф», отмечает Bloomberg. Главный исполнительный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид купил 7,6% акций Robinhood Markets Inc. после того, как в начале мая акции брокерской компании упали на 77%.