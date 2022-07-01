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Bloomberg: 500 богатейших людей потеряли $1,4 трлн с начала года

Ведомости

500 богатейших людей мира потеряли за первое полугодие 2022 г. $1,4 трлн, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, состояние основателя и генерального директора Tesla Илона Маска сократилось почти на $62 млрд, основателя Amazon Джеффа Безоса – на $63 млрд, главного исполнительного директора Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга – более чем вдвое.

Снижение доходов Bloomberg связывает с тем, что правительства и центральные банки прекратили те меры поддержки, которые вводились для стимулирования бизнеса при пандемии Covid-19 и которые позволили поднять «стоимость всего – от технологических компаний до криптовалют». Сейчас власти многих стран поднимают ключевые ставки для борьбы с возросшей инфляцией, что негативно отразилось на стоимости акций, в том числе Tesla и Amazon.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маск по-прежнему имеет самое большое состояние на планете – $208,5 млрд, а Безос занимает второе место с состоянием в $129,6 млрд. Бернар Арно, самый богатый человек Франции, занимает третье место с состоянием в $128,7 млрд, за ним следует Билл Гейтс – его состояние оценивается в $114,8 млрд.

Президент специализирующейся на управлении активами компании Papamarkou Wellner Торн Перкин отметил, что с учетом ситуации в мире богатейшие люди ищут новые возможности и заключают на новые сделки.

Российский бизнесмен Владимир Потанин – самый богатый человек России с состоянием в $35,2 млрд, приобрел долю Societe Generale SA и Росбанке, а также долю Олега Тинькова в «Тинькофф», отмечает Bloomberg. Главный исполнительный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид купил 7,6% акций Robinhood Markets Inc. после того, как в начале мая акции брокерской компании упали на 77%.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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