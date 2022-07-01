Bloomberg: 500 богатейших людей потеряли $1,4 трлн с начала года

Снижение доходов Bloomberg связывает с тем, что правительства и центральные банки прекратили те меры поддержки, которые вводились для стимулирования бизнеса при пандемии Covid-19 и которые позволили поднять «стоимость всего – от технологических компаний до криптовалют». Сейчас власти многих стран поднимают ключевые ставки для борьбы с возросшей инфляцией, что негативно отразилось на стоимости акций, в том числе Tesla и Amazon.