MSD предупредила о прекращении поставок в Россию вакцин от оспы и краснухи

Согласно комментарию MSD, компания может прекратить поставки в Россию не только вакцин, но и других препаратов, у которых есть аналоги в стране. В России у MSD 25 таких препаратов, некоторые из них лидируют по объему поставок в деньгах. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что компании принимают точечные решения по каждому продукту при уходе из страны и исходят из затрат и прибыли. Он отметил, что по 11 лекарствам MSD, у которых есть аналоги, доля компании в прошлом году составила менее 50% в деньгах.