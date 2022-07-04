Forbes узнал о приговорах VK о покупке сервиса бронирования жилья

По словам основателя сервиса Tvil Алексея Черепахина, VK и до этого «проявлял интерес к компании». Однако он отказался отвечать на вопрос о результатах переговоров с холдингом. Черепахин отметил, что Tvil и раньше поступали предложения о покупке и инвестициях, но сейчас их количество значительно выросло. Он добавил, что ведет переговоры со всеми потенциальными покупателями. Основатель сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов и представитель VK отвечать на вопросы Forbes отказались.