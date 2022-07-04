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Forbes узнал о приговорах VK о покупке сервиса бронирования жилья

Ведомости

VK хочет выйти на рынок онлайн-бронирования жилья. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в одном из сервисов онлайн-бронирования.

Холдинг заинтересован покупкой краснодарского сервиса Tvil и ульяновского «Суточно.ру». При этом VK рассматривает приобретение и других сервисов бронирования жилья. Источник не уточнил их названия. 

Источник, близкий к Tvil, отметил, что сейчас холдинг договаривается о сотрудничестве с краснодарской компанией. Он не раскрыл, о каком именно партнерстве идет речь. Источник, осведомленный о делах «Суточно.ру», рассказал, что сейчас сервис ведет переговоры о продаже сразу с несколькими компаниями. 

По словам основателя сервиса Tvil Алексея Черепахина, VK и до этого «проявлял интерес к компании». Однако он отказался отвечать на вопрос о результатах переговоров с холдингом. Черепахин отметил, что Tvil и раньше поступали предложения о покупке и инвестициях, но сейчас их количество значительно выросло. Он добавил, что ведет переговоры со всеми потенциальными покупателями. Основатель сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов и представитель VK отвечать на вопросы Forbes отказались.

Основатель консалтинговой компании в сфере гостеприимства HotConsulting Роман Сабиржанов рассказал, что весной на мероприятии «VK: общественный совет по поддержке предпринимателей» холдинг заявил, что туризм не является для него приоритетным направлением. Отмечалось, что компания планирует развивать его в будущем. 

Управляющий партнер фонда PT Ventures Сергей Негодяев оценил сделки по покупке сервисов. По его словам, Tvil обойдется VK в сумму от 1 млрд до 2,5 млрд руб. без учета премий и дисконтов, а стоимость «Суточно.ру» может составить от 500 млн до 1,3 млрд руб.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных