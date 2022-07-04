Forbes узнал о приговорах VK о покупке сервиса бронирования жилья
VK хочет выйти на рынок онлайн-бронирования жилья. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в одном из сервисов онлайн-бронирования.
Холдинг заинтересован покупкой краснодарского сервиса Tvil и ульяновского «Суточно.ру». При этом VK рассматривает приобретение и других сервисов бронирования жилья. Источник не уточнил их названия.
Источник, близкий к Tvil, отметил, что сейчас холдинг договаривается о сотрудничестве с краснодарской компанией. Он не раскрыл, о каком именно партнерстве идет речь. Источник, осведомленный о делах «Суточно.ру», рассказал, что сейчас сервис ведет переговоры о продаже сразу с несколькими компаниями.
По словам основателя сервиса Tvil Алексея Черепахина, VK и до этого «проявлял интерес к компании». Однако он отказался отвечать на вопрос о результатах переговоров с холдингом. Черепахин отметил, что Tvil и раньше поступали предложения о покупке и инвестициях, но сейчас их количество значительно выросло. Он добавил, что ведет переговоры со всеми потенциальными покупателями. Основатель сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов и представитель VK отвечать на вопросы Forbes отказались.
Основатель консалтинговой компании в сфере гостеприимства HotConsulting Роман Сабиржанов рассказал, что весной на мероприятии «VK: общественный совет по поддержке предпринимателей» холдинг заявил, что туризм не является для него приоритетным направлением. Отмечалось, что компания планирует развивать его в будущем.
Управляющий партнер фонда PT Ventures Сергей Негодяев оценил сделки по покупке сервисов. По его словам, Tvil обойдется VK в сумму от 1 млрд до 2,5 млрд руб. без учета премий и дисконтов, а стоимость «Суточно.ру» может составить от 500 млн до 1,3 млрд руб.