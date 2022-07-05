Потанин рассказал о возвращении к обсуждению слияния «Норникеля» и UC Rusal
Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля «Норильский никель» согласился вернуться к обсуждению слияния с UC Rusal — крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая, сообщил в интервью РБК президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин.
«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства UC Rusal, — обсудить слияние между компаниями «Норильский никель» и UC Rusal. И я сегодня (интервью проводилось 4 июля. — РБК) направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало обсуждения процесса слияния с UC Rusal», — сообщил Потанин. Издание направило запрос представителю «Русала».
Компании начали обсуждать слияние после того, как в 2008 г. «Русал» купил 25% акций «Норникеля». Однако к ноябрю 2017 г. основные владельцы компаний отказались от слияния, потому что не увидели синергии между ними.
Президент «Норникеля» рассказал, что по-прежнему не видит производственной синергии между двумя компаниями, однако их слияние позволит создать «национального чемпиона». Потанин пояснил, что у «Норникеля» и «Русала» общая «зеленая» повестка: «Русал» производит наиболее «зеленый» алюминий среди конкурентов, а «Норникель» производит палладий и никель, которые используются в «зеленой» экономике. Также слияние компаний позволит диверсифицировать состав акционеров и приобрести дополнительную устойчивость к санкциям. Потанин добавил, что объединенной компании будет проще получать господдержку для проектов в России, если понадобится.
Около 35,95% акций «Норникеля» принадлежит «Интерросу» Потанина, 26,25% акций — «Русалу», около 4% — компании Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, а еще 33% акций торгуется на бирже. Основные акционеры US Rusal — En+ (56,88%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (25,61%), а 17,51% акций находится в свободном обращении.
UC Rusal и En+ попали под санкции США в 2018 г. как активы Олега Дерипаски, которого заподозрили в финансировании проектов по просьбам президента России Владимира Путина. В январе 2019 г. санкции с компаний сняли, однако Дерипаске, который оставался под ограничениями, пришлось снизить долю в En+ с почти 70% до менее 45%. Потанин попал под санкции Великобритании 29 июня 2022 г. после покупки Росбанка у французской группы Societe Generale. По мнению Лондона, Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе России, который стратегически важен для правительства страны, а Потанин «продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина».