Потанин рассказал о возвращении к обсуждению слияния «Норникеля» и UC Rusal

UC Rusal и En+ попали под санкции США в 2018 г. как активы Олега Дерипаски, которого заподозрили в финансировании проектов по просьбам президента России Владимира Путина. В январе 2019 г. санкции с компаний сняли, однако Дерипаске, который оставался под ограничениями, пришлось снизить долю в En+ с почти 70% до менее 45%. Потанин попал под санкции Великобритании 29 июня 2022 г. после покупки Росбанка у французской группы Societe Generale. По мнению Лондона, Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе России, который стратегически важен для правительства страны, а Потанин «продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина».