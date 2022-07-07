РБК: сотрудники «Аэрофлота» пожаловались на реформу техобслуживания самолетов
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались президенту Владимиру Путину на планы руководства компании по упразднению департамента по техническому обслуживанию воздушных судов, пишет РБК со ссылкой на копию письма. Всего в департаменте работают около 2000 сотрудников. (Всего по состоянию на 31 декабря 2021 г. в «Аэрофлоте» работали 20 300 человек, во всей группе — 36 100).
Из письма следует, что причина претензий сотрудников — это реформа блока техобслуживания, которую 24 февраля утвердил совет директоров компании. Согласно ее положениям, необходимо пересмотреть вопросы техобслуживания самолетов, убрав дублирующие функции и передав их полностью в принадлежащую перевозчику компанию «А-Техникс».
Председатель профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации работников «Аэрофлота» Николай Изосимов в своем письме к руководству компании пишет, что реформа повлечет за собой прежде всего потерю рабочих мест работниками департамента по техническому обслуживанию.
«Это абсолютно корпоративный вопрос, а обеспечение безопасности полетов — это абсолютный приоритет», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать жалобу сотрудников «Аэрофлота». Представитель Росавиации, в свою очередь, отметил, что в соответствии с действующим законодательством авиакомпании самостоятельно определяют схему организационной структуры управления своей коммерческой деятельностью.
5 июля авиаперевозчик объявил о планах по выделению в отдельную структуру техобслуживание и ремонт самолетов. В пресс-службе компании тогда уточнили, что на первоначальном этапе будут передаваться объёмы периодического технического обслуживания (ТО) – это три ангарных комплекса в аэропорту «Шереметьево», а также ТО компонентов. Далее – объёмы оперативного ТО, линейные станции ТО, склады.
Как отметил генеральный директор «А-Техникс» Михаил Коробович, в мире широко распространена бизнес-модель холдингов, когда крупная авиакомпания переводит собственное техническое подразделение в отдельную структуру. Та, в свою очередь, специализируется не только на техобслуживании воздушного флота материнской компании, но и оказывает услуги для сторонних авиаперевозчиков, принося дополнительный доход холдингу.