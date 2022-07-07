РБК: сотрудники «Аэрофлота» пожаловались на реформу техобслуживания самолетов

5 июля авиаперевозчик объявил о планах по выделению в отдельную структуру техобслуживание и ремонт самолетов. В пресс-службе компании тогда уточнили, что на первоначальном этапе будут передаваться объёмы периодического технического обслуживания (ТО) – это три ангарных комплекса в аэропорту «Шереметьево», а также ТО компонентов. Далее – объёмы оперативного ТО, линейные станции ТО, склады.