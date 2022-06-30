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«Аэрофлот» предлагает сотрудникам бонусы за выход на пенсию

Это хорошая мера поддержки в условиях избытка авиаперсонала, считают эксперты
Арина Литова Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости

Сотрудники «Аэрофлота», имеющие право выйти на пенсию и подавшие заявление об увольнении по собственному желанию до 1 августа, помимо прочих выплат получат единовременный бонус до 200 000 руб. Это следует из приказа от 15 июня, подписанного гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Документ опубликовал Telegram-канал Baza, его подлинность подтвердили два собеседника «Ведомостей», знакомых с содержанием. О таких выплатах также знает президент Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук.

Сотрудники со стажем от 10 до 20 лет смогут получить 100 000 руб., более 20 лет – 200 000 руб., следует из приказа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных