«Аэрофлот» предлагает сотрудникам бонусы за выход на пенсию

Сотрудники «Аэрофлота», имеющие право выйти на пенсию и подавшие заявление об увольнении по собственному желанию до 1 августа, помимо прочих выплат получат единовременный бонус до 200 000 руб. Это следует из приказа от 15 июня, подписанного гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Документ опубликовал Telegram-канал Baza, его подлинность подтвердили два собеседника «Ведомостей», знакомых с содержанием. О таких выплатах также знает президент Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук.