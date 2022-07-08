Пассажиропоток авиакомпаний в России снизился на фоне ограничений полетов на юге
Пассажиропоток отечественных авиакомпаний снизился на 9% по итогам первого полугодия из-за введенных ограничений на полеты в 11 аэропортов на юге страны, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает «Интерфакс».
«Ограничение полетов по 11 аэропортам юга России у нас есть. Привело это к снижению пассажиропотока. По нашим оперативным данным, за 6 месяцев текущего года авиаперевозки упали на 9% к аналогичному периоду прошлого года. Вместе с тем Минтранс и авиаперевозчики прилагают все усилия для выравнивания ситуации», — рассказал Савельев.
Он также отметил, что существующие меры господдержки позволяют сохранить тарифы на перевозки на прежнем уровне. Сейчас Минтранс реализует три программы субсидирования авиаперевозок, на которые выделено 27,5 млрд руб.
Однако туристы, путешествующие поездом, сталкиваются с трудностями при покупке железнодорожных билетов на Черноморское побережье из-за высокого спроса, несмотря на то, что количество мест в поездах было увеличено на 4,4 млн – на 30% больше, чем в прошлом году. В результате число тех, кто отправляется на море на автомобиле, увеличивается, отмечала глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее данным, количество автопутешественников в Крым увеличилось на 50%.
Росавиация ввела запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России, в том числе в Краснодар, Воронеж, Курск и Симферополь, 24 февраля, когда началась спецоперация на территории Украины. С тех пор ограничения неоднократно продлевались, в последний раз – до 12 июля.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.