Пассажиропоток авиакомпаний в России снизился на фоне ограничений полетов на юге

Однако туристы, путешествующие поездом, сталкиваются с трудностями при покупке железнодорожных билетов на Черноморское побережье из-за высокого спроса, несмотря на то, что количество мест в поездах было увеличено на 4,4 млн – на 30% больше, чем в прошлом году. В результате число тех, кто отправляется на море на автомобиле, увеличивается, отмечала глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее данным, количество автопутешественников в Крым увеличилось на 50%.