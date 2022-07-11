Отель The Ritz-Carlton в Москве сменил название
Пятизвездочный отель The Ritz-Carlton на Тверской улице Москвы изменил название на The Carlton Moscow после приостановки деятельности в России компании Marriott Int., говорится в пресс-релизе гостиницы.
«После заявления компании "Марриотт Инт." о приостановке ведения операционной деятельности на территории РФ отель "Ритц-Карлтон Москва" продолжает работу в качестве независимого отеля в соответствии с наработанными лучшими практиками международной сети и объявляет о новом названии The Carlton, Moscow», — сообщили в компании (цитата по ТАСС).
The Ritz-Carlton — это международная сеть гостиниц класса люкс. Сетью управляет Ritz-Carlton Hotel Company - «дочка» гостиничного холдинга Marriott International. Ранее Marriott сообщила о приостановке работы в России, потому что новые санкции ЕС, США и Великобритании делают невозможным продолжение работы компании или франшизы отелей в России.
Ранее пресс-служба отелей Four Seasons сообщила, что гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg продолжат работать самостоятельно под действующими названиями. Для обоих отелей создали независимые корпоративные платформы thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com.
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