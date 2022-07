Отель The Ritz-Carlton в Москве сменил название

Ранее пресс-служба отелей Four Seasons сообщила, что гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg продолжат работать самостоятельно под действующими названиями. Для обоих отелей создали независимые корпоративные платформы thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com.