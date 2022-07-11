Отель The Ritz-Carlton в Москве сменил название

«После заявления компании "Марриотт Инт." о приостановке ведения операционной деятельности на территории РФ отель "Ритц-Карлтон Москва" продолжает работу в качестве независимого отеля в соответствии с наработанными лучшими практиками международной сети и объявляет о новом названии The Carlton, Moscow», — сообщили в компании (цитата по ТАСС).