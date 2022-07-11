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Отель The Ritz-Carlton в Москве сменил название

Ведомости

Пятизвездочный отель The Ritz-Carlton на Тверской улице Москвы изменил название на The Carlton Moscow после приостановки деятельности в России компании Marriott Int., говорится в пресс-релизе гостиницы.

«После заявления компании "Марриотт Инт." о приостановке ведения операционной деятельности на территории РФ отель "Ритц-Карлтон Москва" продолжает работу в качестве независимого отеля в соответствии с наработанными лучшими практиками международной сети и объявляет о новом названии The Carlton, Moscow», — сообщили в компании (цитата по ТАСС).

The Ritz-Carlton — это международная сеть гостиниц класса люкс. Сетью управляет Ritz-Carlton Hotel Company - «дочка» гостиничного холдинга Marriott International. Ранее Marriott сообщила о приостановке работы в России, потому что новые санкции ЕС, США и Великобритании делают невозможным продолжение работы компании или франшизы отелей в России.

Ранее пресс-служба отелей Four Seasons сообщила, что гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg продолжат работать самостоятельно под действующими названиями. Для обоих отелей создали независимые корпоративные платформы thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных