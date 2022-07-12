Минфин будет выявлять необоснованные расходы госкомпаний
Министерство финансов России разработало методические рекомендации для оценки уровня операционных расходов госкомпаний и мониторинг их исполнения, сообщила пресс-служба Минфина. Мониторинг будет выявлять необоснованные расходы компания на аренду дополнительных помещений, люксовые автомобили и т.д.
«Мониторинг направлен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств федерального бюджета. К таким расходам могут относится траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее. Документ устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации», — рассказали в Минфине.
В середине марта РБК сообщил, что вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил оптимизировать и перераспределить расходы федерального бюджета в 2022 г. В документе говорится, что в первую очередь предлагается оптимизировать расходы, которые в нынешних условиях использовать невозможно и нецелесообразно. Также органам власти поручили предложить, какие расходы бюджета нужно увеличить, чтобы преодолеть санкционное давление. Увеличение не должно превышать 10% от расходов, предусмотренных каждому распорядителю.
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