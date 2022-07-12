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Минфин будет выявлять необоснованные расходы госкомпаний

Ведомости

Министерство финансов России разработало методические рекомендации для оценки уровня операционных расходов госкомпаний и мониторинг их исполнения, сообщила пресс-служба Минфина. Мониторинг будет выявлять необоснованные расходы компания на аренду дополнительных помещений, люксовые автомобили и т.д.

«Мониторинг направлен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств федерального бюджета. К таким расходам могут относится траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее. Документ устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации», — рассказали в Минфине.

В середине марта РБК сообщил, что вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил оптимизировать и перераспределить расходы федерального бюджета в 2022 г. В документе говорится, что в первую очередь предлагается оптимизировать расходы, которые в нынешних условиях использовать невозможно и нецелесообразно. Также органам власти поручили предложить, какие расходы бюджета нужно увеличить, чтобы преодолеть санкционное давление. Увеличение не должно превышать 10% от расходов, предусмотренных каждому распорядителю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных