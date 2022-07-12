Минфин будет выявлять необоснованные расходы госкомпаний

В середине марта РБК сообщил, что вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил оптимизировать и перераспределить расходы федерального бюджета в 2022 г. В документе говорится, что в первую очередь предлагается оптимизировать расходы, которые в нынешних условиях использовать невозможно и нецелесообразно. Также органам власти поручили предложить, какие расходы бюджета нужно увеличить, чтобы преодолеть санкционное давление. Увеличение не должно превышать 10% от расходов, предусмотренных каждому распорядителю.