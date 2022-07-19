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В Минсельхозе предложили экспортировать российское вино в Китай и ОАЭ

Ведомости

Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза объявил конкурс на создание концепции развития экспорта российского вина, передает РБК со ссылкой на данные портала госзакупок. 

Для конкурса исполнителю необходимо провести исследование зарубежных рынков винодельческой продукции, определить целевые страны, а также обозначить оптимальные варианты поставок на приоритетные рынки, основных конкурентов и сложности, с которым можно столкнуться при импорте продукции. Кроме того, исполнителю необходимо учитывать вкусовые предпочтения потребителя в конкретном регионе. В результате должны быть представлены практическая «дорожная карта» и предложения по мерам господдержки.

Приоритетными направлениями для экспорта российского вина являются рынки Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, указано в техзадании для разработчиков концепции с учетом введенных в этом году санкций. В материалах отмечается, что наиболее перспективным направлением является Китай, в котором сейчас поставки российского вина составляют менее 1% от всего китайского импорта винодельческой продукции в денежном выражении.

Китай вошел в топ-5 стран-импортеров вина по итогам 2020 г., сообщает РБК со ссылкой на экспертный гид «Агроэкспорта». В частности, высокий спрос на зарубежную продукцию можно объяснить низким уровнем доверия китайцев к местным производителям. Отмечается, что они слабо знакомы с культурой потребления вина, но часто покупают его в качестве подарков на праздники. 

Заказчики концепции также считают, что страны Ближнего Востока также являются наиболее интересными направлениями с точки зрения развития, несмотря на то что местное население этих стран не покупают алкоголь. Ставка заказчиков сделана на туристов и людей, которые приезжают в эти страны по работе. Предлагается продавать российское вино, в частности, в ОАЭ, которые в прошлом году закупили вино из других стран на сумму $162 млн – это больше половины импорта всего вина в странах Ближнего Востока, однако производить собственную продукцию виноделы не могут из-за сухого климата. 

Разработчик концепции будет определен 5 августа, на работу над документом ему отводится 120 дней, следует из условий конкурса. За выполнение работ заказчик готов предложить стартовую цену от 36 млн руб.

Развитие экспорта российского вина входит в план по увеличению поставок продукции агропромышленного комплекса (АПК) в рамках национального проекта. В 2018 г. президент Владимир Путин поручил правительству увеличить доходы от экспорта АПК более чем в два раза, с $20,7 млрд в 2017 г. до $47,1 млрд к 2030 г. 

Россия входит в число крупных мировых производителей вина, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которые приводятся в конкурсной документации. До пандемии Россия находилась на 13-м месте и производила 460 тыс. т вина, опережая при этом Австрию, Венгрию и Грецию. Несмотря на это, доля экспорта была минимальной, уточняется в конкурсных материалах. 

По данным «Агроэкспорта», основными покупателями российского вина в 2021 г. были Украина, Южная Осетия и Китай, в которые поставлялось 322 тыс. дал на $5,1 млн, 52 тыс. дал на $1,6 млн и 61 тыс. дал на $1,2 млн соответственно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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