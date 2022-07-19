В Минсельхозе предложили экспортировать российское вино в Китай и ОАЭ

Заказчики концепции также считают, что страны Ближнего Востока также являются наиболее интересными направлениями с точки зрения развития, несмотря на то что местное население этих стран не покупают алкоголь. Ставка заказчиков сделана на туристов и людей, которые приезжают в эти страны по работе. Предлагается продавать российское вино, в частности, в ОАЭ, которые в прошлом году закупили вино из других стран на сумму $162 млн – это больше половины импорта всего вина в странах Ближнего Востока, однако производить собственную продукцию виноделы не могут из-за сухого климата.