В Минсельхозе предложили экспортировать российское вино в Китай и ОАЭ
Для конкурса исполнителю необходимо провести исследование зарубежных рынков винодельческой продукции, определить целевые страны, а также обозначить оптимальные варианты поставок на приоритетные рынки, основных конкурентов и сложности, с которым можно столкнуться при импорте продукции. Кроме того, исполнителю необходимо учитывать вкусовые предпочтения потребителя в конкретном регионе. В результате должны быть представлены практическая «дорожная карта» и предложения по мерам господдержки.
Приоритетными направлениями для экспорта российского вина являются рынки Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, указано в техзадании для разработчиков концепции с учетом введенных в этом году санкций. В материалах отмечается, что наиболее перспективным направлением является Китай, в котором сейчас поставки российского вина составляют менее 1% от всего китайского импорта винодельческой продукции в денежном выражении.
Китай вошел в топ-5 стран-импортеров вина по итогам 2020 г., сообщает РБК со ссылкой на экспертный гид «Агроэкспорта». В частности, высокий спрос на зарубежную продукцию можно объяснить низким уровнем доверия китайцев к местным производителям. Отмечается, что они слабо знакомы с культурой потребления вина, но часто покупают его в качестве подарков на праздники.
Заказчики концепции также считают, что страны Ближнего Востока также являются наиболее интересными направлениями с точки зрения развития, несмотря на то что местное население этих стран не покупают алкоголь. Ставка заказчиков сделана на туристов и людей, которые приезжают в эти страны по работе. Предлагается продавать российское вино, в частности, в ОАЭ, которые в прошлом году закупили вино из других стран на сумму $162 млн – это больше половины импорта всего вина в странах Ближнего Востока, однако производить собственную продукцию виноделы не могут из-за сухого климата.
Разработчик концепции будет определен 5 августа, на работу над документом ему отводится 120 дней, следует из условий конкурса. За выполнение работ заказчик готов предложить стартовую цену от 36 млн руб.
Развитие экспорта российского вина входит в план по увеличению поставок продукции агропромышленного комплекса (АПК) в рамках национального проекта. В 2018 г. президент Владимир Путин поручил правительству увеличить доходы от экспорта АПК более чем в два раза, с $20,7 млрд в 2017 г. до $47,1 млрд к 2030 г.
Россия входит в число крупных мировых производителей вина, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которые приводятся в конкурсной документации. До пандемии Россия находилась на 13-м месте и производила 460 тыс. т вина, опережая при этом Австрию, Венгрию и Грецию. Несмотря на это, доля экспорта была минимальной, уточняется в конкурсных материалах.
По данным «Агроэкспорта», основными покупателями российского вина в 2021 г. были Украина, Южная Осетия и Китай, в которые поставлялось 322 тыс. дал на $5,1 млн, 52 тыс. дал на $1,6 млн и 61 тыс. дал на $1,2 млн соответственно.
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