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Бизнес

Amazon подала в суд на администраторов групп Facebook из-за ложных отзывов

Ведомости

Компания Amazon подала иск в отношении администраторов более 10 000 групп в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) из-за размещения ложных отзывов на товары, передает издание The Wall Street Journal.

В иске компании говорится, что администраторы групп просили пользователей оставить обзор на товары от Amazon — начиная от штативов для фотоаппаратов и заканчивая мультимедийными системами для машин. За это они предлагали деньги или бесплатные товары.

Такие группы были созданы для публикации вводящих в заблуждение отзывов на товары в магазинах Amazon в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Японии. Самое крупное сообщество насчитывало 43 000 пользователей. Имена и местонахождение администраторов групп, против которых подали иск, компания не раскрывает.

Издание отмечает, что в 2019 г. американские законодатели поставили под сомнение усилия Amazon по борьбе с поддельными отзывами в письме тогдашнему генеральному директору Джеффу Безосу. В том же году Федеральная торговая комиссия оштрафовала розничный веб-сайт, который заплатил третьей стороне за размещение отзывов на Amazon.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных