Amazon подала в суд на администраторов групп Facebook из-за ложных отзывов
Компания Amazon подала иск в отношении администраторов более 10 000 групп в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) из-за размещения ложных отзывов на товары, передает издание The Wall Street Journal.
В иске компании говорится, что администраторы групп просили пользователей оставить обзор на товары от Amazon — начиная от штативов для фотоаппаратов и заканчивая мультимедийными системами для машин. За это они предлагали деньги или бесплатные товары.
Такие группы были созданы для публикации вводящих в заблуждение отзывов на товары в магазинах Amazon в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Японии. Самое крупное сообщество насчитывало 43 000 пользователей. Имена и местонахождение администраторов групп, против которых подали иск, компания не раскрывает.
Издание отмечает, что в 2019 г. американские законодатели поставили под сомнение усилия Amazon по борьбе с поддельными отзывами в письме тогдашнему генеральному директору Джеффу Безосу. В том же году Федеральная торговая комиссия оштрафовала розничный веб-сайт, который заплатил третьей стороне за размещение отзывов на Amazon.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.