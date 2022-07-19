Amazon подала в суд на администраторов групп Facebook из-за ложных отзывов

Издание отмечает, что в 2019 г. американские законодатели поставили под сомнение усилия Amazon по борьбе с поддельными отзывами в письме тогдашнему генеральному директору Джеффу Безосу. В том же году Федеральная торговая комиссия оштрафовала розничный веб-сайт, который заплатил третьей стороне за размещение отзывов на Amazon.