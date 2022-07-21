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Бизнес

Роструд предостерег IKEA от нарушения трудовых прав сотрудников

Ведомости

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) направила компании IKEA предостережение о недопустимости нарушений трудовых прав российских сотрудников компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомство.

В Роструде пояснили, что они контролируют соблюдение IKEA норм трудового законодательства в отношении работников компании. Несмотря на то что «массовых жалоб от сотрудников IKEA в адрес Роструда не поступало», ведомство направило компании предостережение. Также, по словам представителя Роструда, в настоящее время «решается вопрос о проведении проверки».

Источник, близкий к IKEA, рассказал РБК, что сейчас компания активно сотрудничает с Рострудом и ищет решение проблемы трудоустройства сотрудников, которые попадут под сокращения. В пресс-службе IKEA давать развернутые комментарии отказались и лишь отметили, что «компания соблюдает российское законодательство».

По данным издания, в конце июня вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роструду проверить, не нарушает ли IKEA трудовые права российских сотрудников. Однако в Роструде уточнили, что до конца 2022 года действует мораторий, согласно которому проверки бизнеса в России могут проводиться лишь в исключительных случаях: по поручению президента, председателя правительства или его заместителей. Отмечается, что пока что прямого поручения от членов правительства не поступало.

IKEA приостановила работу в России 4 марта, после начала спецоперации на Украине, из-за проблем с логистикой. В середине июня IKEA объявила, что решила продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников. В конце июня IKEA сообщила о начале распродажи для сотрудников магазинов. Они могли приобрести товары в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для всех покупателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных