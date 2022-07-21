Роструд предостерег IKEA от нарушения трудовых прав сотрудников

По данным издания, в конце июня вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роструду проверить, не нарушает ли IKEA трудовые права российских сотрудников. Однако в Роструде уточнили, что до конца 2022 года действует мораторий, согласно которому проверки бизнеса в России могут проводиться лишь в исключительных случаях: по поручению президента, председателя правительства или его заместителей. Отмечается, что пока что прямого поручения от членов правительства не поступало.