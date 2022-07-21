Роструд предостерег IKEA от нарушения трудовых прав сотрудников
В Роструде пояснили, что они контролируют соблюдение IKEA норм трудового законодательства в отношении работников компании. Несмотря на то что «массовых жалоб от сотрудников IKEA в адрес Роструда не поступало», ведомство направило компании предостережение. Также, по словам представителя Роструда, в настоящее время «решается вопрос о проведении проверки».
Источник, близкий к IKEA, рассказал РБК, что сейчас компания активно сотрудничает с Рострудом и ищет решение проблемы трудоустройства сотрудников, которые попадут под сокращения. В пресс-службе IKEA давать развернутые комментарии отказались и лишь отметили, что «компания соблюдает российское законодательство».
По данным издания, в конце июня вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роструду проверить, не нарушает ли IKEA трудовые права российских сотрудников. Однако в Роструде уточнили, что до конца 2022 года действует мораторий, согласно которому проверки бизнеса в России могут проводиться лишь в исключительных случаях: по поручению президента, председателя правительства или его заместителей. Отмечается, что пока что прямого поручения от членов правительства не поступало.
IKEA приостановила работу в России 4 марта, после начала спецоперации на Украине, из-за проблем с логистикой. В середине июня IKEA объявила, что решила продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников. В конце июня IKEA сообщила о начале распродажи для сотрудников магазинов. Они могли приобрести товары в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для всех покупателей.
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