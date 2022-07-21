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Производитель робототехники и электротехники АВВ уйдет с российского рынка

Ведомости

Шведско-швейцарская компания АВВ (Asea Brown Boveri), которая занимается производством робото- и электротехники, уйдет из России, об этом сообщается на сайте компании.

Основной причиной для такого решения стала спецоперация на территории Украины и сопутствующие ей антироссийские санкции. Уточняется, что во II квартале компания потеряла $57 млн, из которых $23 млн повлияют на денежные потоки в следующем квартале.

Сообщается, что компания прекратила принимать новые заказы из России с момента начала спецоперации, но до сих пор продолжала выполнять небольшое количество заказов, договоры по которым были заключены еще до февраля, в соответствии с существующими санкциями.

Компания уточняет, что большая часть российских сотрудников находится в отпуске с начала марта. Всего в России на компанию работали 750 человек. Также среди активов АВВ — две производственные площадки в Московской области и Липецке и несколько сервисных центров.

До начала спецоперации на российский рынок приходилось 1-2% годовой выручки ABB Group, уточняется в сообщении. По итогам 2021 финансового года компания отчиталась о выручке в $28,9 млрд.  

АВВ была создана в 1988 г. после слияния шведской компании ASEA и швейцарской Brown, Boveri & Cie. Ее штаб-квартира сейчас расположена в Цюрихе. Компания также занимается энергетическим машиностроением и автоматизацией производственных процессов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных