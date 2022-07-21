Пользователи «Авито» смогут помогать поисковому отряду «Лиза Алерт»

Уточняется, что соглашение о сотрудничестве между «Лизой Алерт» и «Авито» было заключено в середине мая. Согласно договоренности, одним из направлений совместной деятельности должно было стать создание специальной платформы, которая позволит пользователям передавать в дар волонтерам отряда необходимое оборудование либо жертвовать любые суммы на приобретение этого инвентаря.