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Пользователи «Авито» смогут помогать поисковому отряду «Лиза Алерт»

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Сервис «Авито» добавил возможность помогать поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт». Пользователи смогут передавать волонтерам в дар все необходимое для поисков снаряжение, сообщает компания.

«Для максимально эффективных и быстрых поисков добровольцам отряда “ЛизаАлерт” всегда нужно специализированное поисковое оборудование. В рамках сотрудничества отряда "Лиза Алерт" и "Авито" у пользователей платформы появилась возможность оснащать отряд необходимым оборудованием», — сказано в сообщении сервиса «Авито».

Уточняется, что соглашение о сотрудничестве между «Лизой Алерт» и «Авито» было заключено в середине мая. Согласно договоренности, одним из направлений совместной деятельности должно было стать создание специальной платформы, которая позволит пользователям передавать в дар волонтерам отряда необходимое оборудование либо жертвовать любые суммы на приобретение этого инвентаря.

Форма заработала на сайте «Авито» 7 июля. С момента запуска ею воспользовались 400 человек, удалось собрать 100 000 руб., пользователи также оставили 71 заявку на передачу оборудования. Помимо этого в рамках сотрудничества «Авито» и «Лиза Алерт» намерены запустить серию образовательных мероприятий по теме онлайн- и офлайн-безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных