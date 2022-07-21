Пользователи «Авито» смогут помогать поисковому отряду «Лиза Алерт»
Сервис «Авито» добавил возможность помогать поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт». Пользователи смогут передавать волонтерам в дар все необходимое для поисков снаряжение, сообщает компания.
«Для максимально эффективных и быстрых поисков добровольцам отряда “ЛизаАлерт” всегда нужно специализированное поисковое оборудование. В рамках сотрудничества отряда "Лиза Алерт" и "Авито" у пользователей платформы появилась возможность оснащать отряд необходимым оборудованием», — сказано в сообщении сервиса «Авито».
Уточняется, что соглашение о сотрудничестве между «Лизой Алерт» и «Авито» было заключено в середине мая. Согласно договоренности, одним из направлений совместной деятельности должно было стать создание специальной платформы, которая позволит пользователям передавать в дар волонтерам отряда необходимое оборудование либо жертвовать любые суммы на приобретение этого инвентаря.
Форма заработала на сайте «Авито» 7 июля. С момента запуска ею воспользовались 400 человек, удалось собрать 100 000 руб., пользователи также оставили 71 заявку на передачу оборудования. Помимо этого в рамках сотрудничества «Авито» и «Лиза Алерт» намерены запустить серию образовательных мероприятий по теме онлайн- и офлайн-безопасности.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.