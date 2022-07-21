АТОР: цены на гостиницы в Краснодарском крае в 3,5 раза выше, чем в Анталье

В ассоциации отметили, что максимальные цены на отели 3* и 4* в Краснодаре в 3 и 2 раза соответственно выше, чем в Анталье. При этом максимальная стоимость гостиниц 5* в Анталье выше в 1,3 раза, потому что в Турции намного больше объектов такого рода и разнообразнее варианты формата, пояснили в АТОР.