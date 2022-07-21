АТОР: цены на гостиницы в Краснодарском крае в 3,5 раза выше, чем в Анталье
Минимальные цены на проживание двух туристов в течение 10 ночей в отелях all inclusive в Краснодарском крае в 3,5–6,1 раза выше, чем в Анталье, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Минимальная стоимость проживания в отеле 3* в Анталье составляет 16 491 руб., а на Кубани – 98 447 руб.
«Минимальные цены на проживание в течение 10 ночей для двоих туристов у отелей всех трех категорий (3*, 4*, 5*) с системой «все включено» в Краснодарском крае заметно выше, чем в Анталье (в 3,5—6,1 раза). Наибольшая разница – у отелей 3* и 5* (анталийские отели с аIl по минимальной планке оказываются дешевле в 6,1 и 5,6 раза соответственно), — рассказали в АТОР.
В ассоциации отметили, что максимальные цены на отели 3* и 4* в Краснодаре в 3 и 2 раза соответственно выше, чем в Анталье. При этом максимальная стоимость гостиниц 5* в Анталье выше в 1,3 раза, потому что в Турции намного больше объектов такого рода и разнообразнее варианты формата, пояснили в АТОР.
Ассоциация анализировала минимальную и максимальную стоимость проживания двух туристов в течение 10 ночей с 1 по 31 августа в отелях с питанием «все включено».
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