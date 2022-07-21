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АТОР: цены на гостиницы в Краснодарском крае в 3,5 раза выше, чем в Анталье

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Минимальные цены на проживание двух туристов в течение 10 ночей в отелях all inclusive в Краснодарском крае в 3,5–6,1 раза выше, чем в Анталье, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Минимальная стоимость проживания в отеле 3* в Анталье составляет 16 491 руб., а на Кубани – 98 447 руб.

«Минимальные цены на проживание в течение 10 ночей для двоих туристов у отелей всех трех категорий (3*, 4*, 5*) с системой «все включено» в Краснодарском крае заметно выше, чем в Анталье (в 3,5—6,1 раза). Наибольшая разница – у отелей 3* и 5* (анталийские отели с аIl по минимальной планке оказываются дешевле в 6,1 и 5,6 раза соответственно), — рассказали в АТОР.

В ассоциации отметили, что максимальные цены на отели 3* и 4* в Краснодаре в 3 и 2 раза соответственно выше, чем в Анталье. При этом максимальная стоимость гостиниц 5* в Анталье выше в 1,3 раза, потому что в Турции намного больше объектов такого рода и разнообразнее варианты формата, пояснили в АТОР.

Ассоциация анализировала минимальную и максимальную стоимость проживания двух туристов в течение 10 ночей с 1 по 31 августа в отелях с питанием «все включено».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных