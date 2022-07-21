Всем электромобилям Porsсhe Taycan обновят ПО

Установка обновления для электрокаров бесплатная, она может быть выполнена в любом сервисном центре Porsche. При этом точный объем установок не уточняется, поскольку все будет зависеть от возраста конкретной модели: чем старше автомобиль, тем больше нововведений ему установят. Также компания предлагает за доплату установить бортовое зарядное устройство мощностью 22 кВт, благодаря чему аккумулятор будет заряжаться значительно быстрее.