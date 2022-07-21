Газета
Бизнес

Всем электромобилям Porsсhe Taycan обновят ПО

Ведомости

Все электромобили Porsсhe Taycan могут быть обновлены до последней версии ПО, установленной в моделях 2023 г., об этом сообщил немецкий автопроизводитель на своем сайте.

«Независимо от возраста автомобиля, двигателя и кузова все машины могут быть доведены до состояния модели 2023 г. с обновлением программного обеспечения», — сказано на сайте.

Уточняется, что все автомобили получат улучшенную мультимедийную систему с новыми функциями, в том числе возможность беспроводного подключения смартфонов через Android Auto. Оптимизированная работа системы рекуперации энергии позволит увеличить запас хода без подзарядки, а двухмоторные системы модификации начнут отключать передний двигатель при спокойном движении. 

Установка обновления для электрокаров бесплатная, она может быть выполнена в любом сервисном центре Porsche. При этом точный объем установок не уточняется, поскольку все будет зависеть от возраста конкретной модели: чем старше автомобиль, тем больше нововведений ему установят. Также компания предлагает за доплату установить бортовое зарядное устройство мощностью 22 кВт, благодаря чему аккумулятор будет заряжаться значительно быстрее. 

Первую версию электромобиля Porsche Taycan представили в 2019 г. С тех пор автоконцерн поставил более 75 000 экземпляров по всему миру.  

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных