Всем электромобилям Porsсhe Taycan обновят ПО
Все электромобили Porsсhe Taycan могут быть обновлены до последней версии ПО, установленной в моделях 2023 г., об этом сообщил немецкий автопроизводитель на своем сайте.
«Независимо от возраста автомобиля, двигателя и кузова все машины могут быть доведены до состояния модели 2023 г. с обновлением программного обеспечения», — сказано на сайте.
Уточняется, что все автомобили получат улучшенную мультимедийную систему с новыми функциями, в том числе возможность беспроводного подключения смартфонов через Android Auto. Оптимизированная работа системы рекуперации энергии позволит увеличить запас хода без подзарядки, а двухмоторные системы модификации начнут отключать передний двигатель при спокойном движении.
Установка обновления для электрокаров бесплатная, она может быть выполнена в любом сервисном центре Porsche. При этом точный объем установок не уточняется, поскольку все будет зависеть от возраста конкретной модели: чем старше автомобиль, тем больше нововведений ему установят. Также компания предлагает за доплату установить бортовое зарядное устройство мощностью 22 кВт, благодаря чему аккумулятор будет заряжаться значительно быстрее.
Первую версию электромобиля Porsche Taycan представили в 2019 г. С тех пор автоконцерн поставил более 75 000 экземпляров по всему миру.
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