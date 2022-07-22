Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками Orbit в Россию

Источник издания в крупном производителе продуктов рассказал, что у Mars появились проблемы из-за санкций ЕС, под которые попала резиновая основа для жвачки из синтетических полимеров. Источник издания в рознице отметил, что большая часть продаж жвачки в России приходится на Orbit, а остальную долю делят Dirol из портфеля Mondelez и Mentos из портфеля Perfetti Van Melle. В Mondelez и Perfetti Van Melle не ответили на запросы издания о сложностях с производством жвачки. В томской KDV, которая производит жвачку под брендом Impulse, не предоставили комментарий.