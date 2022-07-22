Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками Orbit в Россию
У Mars появились проблемы с производством жвачки Orbit: компания не отгружает новые партии товара, потому что ей не хватает импортных ингредиентов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в рознице. По словам двух собеседников издания в крупных сетях, Mars предупреждал о сокращении ассортимента Orbit из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок.
В сети «Верный» изданию подтвердили, что перебои с поставками Orbit есть: Mars предупредил, что не сможет поставлять около половины ассортимента жвачки до конца года, а отгрузки оставшейся части ограничены до конца июля. В ритейлере рассказали, что производитель не может получить основной ингредиент для изготовления жвачки. Через неделю Mars должен сообщить о дальнейшем развитии ситуации. Представитель Mars не ответил на вопросы издания.
Mars управляет в России 10 фабриками; жвачку Orbit производят в Санкт-Петербурге. После начала спецоперации компания объявила о прекращении новых инвестиций в Россию и остановке импорта и экспорта продукции, однако производства в стране продолжают работать.
Источник издания в крупном производителе продуктов рассказал, что у Mars появились проблемы из-за санкций ЕС, под которые попала резиновая основа для жвачки из синтетических полимеров. Источник издания в рознице отметил, что большая часть продаж жвачки в России приходится на Orbit, а остальную долю делят Dirol из портфеля Mondelez и Mentos из портфеля Perfetti Van Melle. В Mondelez и Perfetti Van Melle не ответили на запросы издания о сложностях с производством жвачки. В томской KDV, которая производит жвачку под брендом Impulse, не предоставили комментарий.
По оценке Euromonitor International, объем рынка жевательной резинки в России в 2021 г. составил около 26 000 т, оборот – до 50 млрд руб. По данным NielsenIQ, за первое полугодие 2022 г. продажи жвачки в крупнейших розничных сетях выросли на 10,8% в деньгах и снизились на 5,2% в натуральном выражении год к году.
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