Газета
Бизнес

Суд утвердил мировое соглашение Росрыболовства и «дочки» «Норникеля»

Ведомости

Арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение Росрыболовства и «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) на сумму 58,9 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ». Ведомство подало иск в связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 г.

29 мая 2020 г. один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) был поврежден из-за внезапной просадки опор фундамента. В результате произошла утечка около 21 000 т топлива, а общая площадь загрязнения достигла 180 000 кв. м. По данным Ростехнадзора, утечка произошла из-за недостатков проектирования и строительного производства, а также некачественного контроля за эксплуатацией сооружений. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

В марте 2021 г. НТЭК на основании решения Арбитражного суда Красноярского края по иску Росприроднадзора возместила вред водным объектам в размере 146,2 млрд руб. Росприроднадзор требовал от компании возместить около 147,7 млрд руб.

В июле 2021 г. Росрыболовство подало в арбитражный суд собственный иск к НТЭК. В ведомстве отметили, что размер нанесенного компанией вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы в размере 3,6 млрд руб., а также затраты на восстановление водных биоресурсов еще более чем на 55 млрд руб. В «Норникеле» сумму сочли завышенной. Первое судебное заседание прошло 3 сентября, на нем «Норникель» и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. В апреле арбитражный суд Красноярского края удовлетворил ходатайство Росрыболовства и увеличил размер исковых требований на 311 млн руб., первоначально он составлял 58,65 млрд.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных