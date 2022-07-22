Суд утвердил мировое соглашение Росрыболовства и «дочки» «Норникеля»

В июле 2021 г. Росрыболовство подало в арбитражный суд собственный иск к НТЭК. В ведомстве отметили, что размер нанесенного компанией вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы в размере 3,6 млрд руб., а также затраты на восстановление водных биоресурсов еще более чем на 55 млрд руб. В «Норникеле» сумму сочли завышенной. Первое судебное заседание прошло 3 сентября, на нем «Норникель» и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. В апреле арбитражный суд Красноярского края удовлетворил ходатайство Росрыболовства и увеличил размер исковых требований на 311 млн руб., первоначально он составлял 58,65 млрд.