Суд утвердил мировое соглашение Росрыболовства и «дочки» «Норникеля»
Арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение Росрыболовства и «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) на сумму 58,9 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ». Ведомство подало иск в связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 г.
29 мая 2020 г. один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) был поврежден из-за внезапной просадки опор фундамента. В результате произошла утечка около 21 000 т топлива, а общая площадь загрязнения достигла 180 000 кв. м. По данным Ростехнадзора, утечка произошла из-за недостатков проектирования и строительного производства, а также некачественного контроля за эксплуатацией сооружений. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
В марте 2021 г. НТЭК на основании решения Арбитражного суда Красноярского края по иску Росприроднадзора возместила вред водным объектам в размере 146,2 млрд руб. Росприроднадзор требовал от компании возместить около 147,7 млрд руб.
В июле 2021 г. Росрыболовство подало в арбитражный суд собственный иск к НТЭК. В ведомстве отметили, что размер нанесенного компанией вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы в размере 3,6 млрд руб., а также затраты на восстановление водных биоресурсов еще более чем на 55 млрд руб. В «Норникеле» сумму сочли завышенной. Первое судебное заседание прошло 3 сентября, на нем «Норникель» и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. В апреле арбитражный суд Красноярского края удовлетворил ходатайство Росрыболовства и увеличил размер исковых требований на 311 млн руб., первоначально он составлял 58,65 млрд.
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