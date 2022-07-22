Порт Роттердама сообщил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее
Контейнерные перевозки в Россию и из нее прекратились: в преддверии санкций ЕС в отношении российской нефти и угля за последние месяцы из России вывезли меньше угля, сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), говорится на сайте крупнейшего порта в Европе и одного из крупнейших по грузообороту в мире порта Роттердама.
«Контейнерные перевозки в Россию и из нее прекратились, а сохраняющиеся узкие места в мировой контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие. В преддверии угольных и нефтяных санкций в последние месяцы из России было вывезено меньше угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ», — говорится в сообщении.
В порте рассказали, что перевозки наливных грузов в первом полугодии выросли на 4,6%. Перевозки сырой нефти увеличились на 4,3% в основном из-за поставок российской нефти через Роттердам, в частности, в Индию. Нефтеперерабатывающие заводы в Северо-Западной Европе переходят на нефть из других стран, поэтому российская нефть выходит на другие рынки.
После начала спецоперации на Украине крупнейшие контейнерные компании Maersk, CGM и Hapag-Lloyd отменили заходы судов в Россию. Фидерный оператор Unifeeder приостановил балтийские сервисы, заходившие в порт Санкт-Петербурга, X-Press Feeders убрал сервис BRX из Петербурга в Антверпен и Роттердам, а исландский перевозчик Samskip отменил сервис Роттердам – Гамбург – Петербург.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса