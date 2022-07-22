Порт Роттердама сообщил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее

Контейнерные перевозки в Россию и из нее прекратились: в преддверии санкций ЕС в отношении российской нефти и угля за последние месяцы из России вывезли меньше угля, сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), говорится на сайте крупнейшего порта в Европе и одного из крупнейших по грузообороту в мире порта Роттердама.