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Порт Роттердама сообщил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее

Ведомости

Контейнерные перевозки в Россию и из нее прекратились: в преддверии санкций ЕС в отношении российской нефти и угля за последние месяцы из России вывезли меньше угля, сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), говорится на сайте крупнейшего порта в Европе и одного из крупнейших по грузообороту в мире порта Роттердама.

«Контейнерные перевозки в Россию и из нее прекратились, а сохраняющиеся узкие места в мировой контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие. В преддверии угольных и нефтяных санкций в последние месяцы из России было вывезено меньше угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ», — говорится в сообщении.

В порте рассказали, что перевозки наливных грузов в первом полугодии выросли на 4,6%. Перевозки сырой нефти увеличились на 4,3% в основном из-за поставок российской нефти через Роттердам, в частности, в Индию. Нефтеперерабатывающие заводы в Северо-Западной Европе переходят на нефть из других стран, поэтому российская нефть выходит на другие рынки.

После начала спецоперации на Украине крупнейшие контейнерные компании Maersk, CGM и Hapag-Lloyd отменили заходы судов в Россию. Фидерный оператор Unifeeder приостановил балтийские сервисы, заходившие в порт Санкт-Петербурга, X-Press Feeders убрал сервис BRX из Петербурга в Антверпен и Роттердам, а исландский перевозчик Samskip отменил сервис Роттердам – Гамбург – Петербург.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных