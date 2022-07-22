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Фитнес-индустрия может не вернуться к докризисным показателям в этом году

Ведомости

Оборот рынка физкультурно-оздоровительных объектов по итогам 2022 г. может составить 145,3 млрд руб., что на 13% ниже допандемийного 2019 г., прогнозируют в Национальном фитнес-сообществе (НФС), передает «Коммерсантъ». Уточняется, что этот показатель относительно уровня прошлого года вырос на 3,5%. 

По оценкам НФС, в первом полугодии было продано на 10% клубных карт меньше, чем в 2019 г., дополнительных услуг – на 5,8%. Всего сейчас в России работают 7,8 тыс. фитнес-клубов, за два года этот показатель сократился на 40%. При этом количество открытий значительно ниже числа закрытых клубов, отмечает президент НФС Елена Силина. 

По мнению президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, основная причина состоит в снижении платежеспособности клиентов, воспринимающих занятия спортом как дополнительные расходы, которые можно сократить при столкновении с финансовыми трудностями. Эта тенденция наиболее сильно ощущается в регионах. 

Другие участники рынка полагают, что сокращение целевой аудитории фитнес-клубов связано еще и с тем, что многие переориентировались на занятия спортом в онлайн-формате, индивидуально с тренером или в небольших группах, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он также связал это с большим оттоком состоятельных людей из страны. 

Тем не менее, некоторые участники рынка считают, что позитивная динамика возможна. В частности, Киселева отмечает, что в первом полугодии рынок смог достичь докризисных показателей, однако прогнозировать результаты второго полугодия преждевременно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных