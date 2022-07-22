Фитнес-индустрия может не вернуться к докризисным показателям в этом году

По оценкам НФС, в первом полугодии было продано на 10% клубных карт меньше, чем в 2019 г., дополнительных услуг – на 5,8%. Всего сейчас в России работают 7,8 тыс. фитнес-клубов, за два года этот показатель сократился на 40%. При этом количество открытий значительно ниже числа закрытых клубов, отмечает президент НФС Елена Силина.