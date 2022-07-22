Pfizer оштрафовали на 63 млн фунтов за завышенную стоимость лекарства от эпилепсии

В течение четырех лет Pfizer завышала цены на препарат в 8,8-17 раз по сравненю с прошлыми годами, говорится в сообщении регулятора. Также уточняется, что компания была поставщиком препарата для Flynn, которая, в свою очередь, также продавала лекарство аптекам и оптовым покупателям по завышенной стоимости, наценка на купленные у Pfizer средства достигала 2300-2600%.