Pfizer оштрафовали на 63 млн фунтов за завышенную стоимость лекарства от эпилепсии
Рыночный регулятор Великобритании оштрафовал американскую фармацевтическую компанию Pfizer Inc. на 63 млн фунтов стерлингов ($75,6 млн) за завышение цен на лекарственное средство от эпилепсии, который приобретает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), передает газета The Guardian.
Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) также оштрафовало небольшую британскую компанию Flynn Pharma Ltd. на 6,7 млн фунтов ($8 млн) за то, что компания в течение более четырех лет завышала стоимость капсул с фенитоином натрия, который используют в борьбе с эпилепсией. Обе компании заявили, что подадут апелляцию.
По данным CMA, компании отказались от названия препарата, ранее известного как Epanutin, и продавали его как дженерик, завышая на него цены по собственному усмотрению без страха перед регулятором. Поскольку на тот момент Pfizer и Flynn были доминирующими поставщиками препарата в Великобританию, NHS оставалось только платить завышенную цену, отмечается в сообщении CMA.
В течение четырех лет Pfizer завышала цены на препарат в 8,8-17 раз по сравненю с прошлыми годами, говорится в сообщении регулятора. Также уточняется, что компания была поставщиком препарата для Flynn, которая, в свою очередь, также продавала лекарство аптекам и оптовым покупателям по завышенной стоимости, наценка на купленные у Pfizer средства достигала 2300-2600%.
В результате ежегодные расходы NHS на препарат от эпилепсии выросли на 48 млн фунтов стерлингов за 10 лет — с 2 млн до примерно 50 млн фунтов стерлингов, отмечает CMA.
Решение о несправедливом завышении цен на лекарства в отношении Pfizer и Flynn СМА вынес еще в 2016 г., однако тогда компании подали апелляцию. Только в 2020 г. апелляционный суд отклонил заявление компаний и СМА снова начал расследование дела.
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