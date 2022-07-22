ФАС предложила ввести дифференцированные штрафы за нарушения в сфере госзакупок

Нарушение порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок будет предусматривать наложение предупреждения или штрафа в размере от 5 000 до 10 000 руб. Нарушение требований к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) нормативных затрат в случае принятия закона будет наказываться штрафом в размере от 10 000 до 20 000 руб. За нарушение обоснования начальной цены контракта должностным лицам придется заплатить штраф в размере от 1% от цены контракта, но не менее 10 000 и не более 50 000 руб. Аналогичные штрафы ведомство предлагает использовать в случае необоснованного ограничения количества участников.