ФАС предложила ввести дифференцированные штрафы за нарушения в сфере госзакупок
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки в КоАП, которые предполагают дифференцированный подход к назначению штрафов за нарушения в сфере госзакупок. Проект закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
В ФАС уточнили, что действующим законодательством установлены штрафы в фиксированном размере. «Минимальную сумму штрафа планируется назначать в случаях, когда нарушитель предотвращает последствия своего нарушения, а также добровольно возмещает или устраняет причиненный ущерб. Максимальная сумма будет назначаться с учетом характера совершенного правонарушения», — говорится в сообщении ведомства. В некоторых случаях предлагается вместо штрафа выносить предупреждение, отметили в антимонопольной службе. По их мнению, это поможет снизить административное давление на бизнес.
Так, при закрытом способе выбора поставщика без согласования с федеральным органом исполнительной власти или при заключении контракта с единственным поставщиком в непредусмотренных законодательством случаях сумма штрафа будет варьироваться от 30 000 до 50 000 руб.
Нарушение порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок будет предусматривать наложение предупреждения или штрафа в размере от 5 000 до 10 000 руб. Нарушение требований к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) нормативных затрат в случае принятия закона будет наказываться штрафом в размере от 10 000 до 20 000 руб. За нарушение обоснования начальной цены контракта должностным лицам придется заплатить штраф в размере от 1% от цены контракта, но не менее 10 000 и не более 50 000 руб. Аналогичные штрафы ведомство предлагает использовать в случае необоснованного ограничения количества участников.
Предупреждением или штрафом в размере от 3 000 до 10 000 руб. ФАС предлагает наказывать за нарушение требований к содержанию документов и сроков их размещения.
Нарушение требований к рассмотрению заявок, отклонение соответствующих требованиям заявок или заключение контракта при заявке, подлежащей отклонению, будут наказываться штрафом в размере 1%, не менее 5000 руб., но не более 30 000 руб. Такой же штраф предусмотрен для случаев нарушения требований к порядку и сроку возврата внесенных в качестве обеспечения денежных средств.
Если должностное лицо не вовремя подаст данные в реестр недобросовестных поставщиков, такое нарушение будет наказываться штрафом от 10 000 до 20 000 руб., для юридических лиц, являющихся кредитной организацией, сумма штрафа составит от 30 000 до 50 000 руб. Внесение в реестр заведомо ложных сведений обойдется в сумму от 30 000 до 50 000 руб. Закупка товаров и услуг у субъектов малого предпринимательства для обеспечения госнужд меньше установленного размера будет наказываться аналогичным штрафом. Такой же штраф предусмотрен для должностных лиц за нарушение сроков размещения документов в рамках гособоронзаказа.
Также ФАС предложила установить следующие штрафы для электронных торговых площадок (ЭТП). В размере 5 000-30 0000 руб. – за нарушение правил документооборота при проведении закупок в электронной форме, от 100 000 до 200 000 руб. – за нарушение требований к обеспечению непрерывности проведения электронных закупок, надежности функционирования программно-аппаратных средств, равного доступа к участию в закупках, неизменности подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью документов. За нарушение требований к обеспечению конфиденциальности информации при проведении закупок предлагается накладывать штраф от 30 000 до 50 000 руб. на должностных лиц, от 200 000 до 300 000 руб. – на юридических лиц.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.