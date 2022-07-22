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«Аэрофлот» начал продавать билеты в Краснодар и Анапу с пересадкой в Сочи

Ведомости

Российская авиакомпания «Аэрофлот» и оператор поездов дальнего следования «Федеральная пассажирская компания» (АО ФПК) запустили совместный пилотный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу авиационным и железнодорожным транспортом. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. 

Предполагается, что у пассажиров будет возможность оформить билет на самолет до Сочи, а оттуда — на поезд до Краснодара, Анапы и других станций Краснодарского края. При этом у пассажиров будет достаточно времени, чтобы получить багаж и дойти до железнодорожной станции, поскольку «Аэрофлот» и ФПК установили трехчасовой интервал между прибытием самолета в Сочи и отправлением поезда, отмечается в сообщении. В рамках этой программы ФПК запустила дополнительные «Ласточки». Уточняется, что комбинированные билеты могут быть оформлены в специальном разделе «Дополнительные услуги» на сайте «Аэрофлота». 

«Приобретая комбинированную перевозку, путешественник получает готовый продукт, который не нужно заранее продумывать самостоятельно. Чем больше у туристов вариантов для того, чтобы быстрее добраться до курорта, тем лучше для самого туриста и туристического бизнеса. Мультимодальные перевозки должны частично компенсировать транспортные ограничения в высокий сезон и предоставить пассажирам уверенность в том, что у внутреннего туризма есть свои неоспоримые преимущества — предсказуемость, надежность и безопасность», — отметил заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин.

О создании программы совместных перевозок «Аэрофлот» и ФПК договорились на ПМЭФ-2022. Подобные мультимодальные билеты смогут упростить, в первую очередь, путешествие в южные города России, с которыми приостановлено авиасообщение. 

Сегодня Росавиация продлила запрет на полеты в 11 городов на юге России до 30 июля. Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения продлевали 25 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных