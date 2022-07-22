«Аэрофлот» начал продавать билеты в Краснодар и Анапу с пересадкой в Сочи

Предполагается, что у пассажиров будет возможность оформить билет на самолет до Сочи, а оттуда — на поезд до Краснодара, Анапы и других станций Краснодарского края. При этом у пассажиров будет достаточно времени, чтобы получить багаж и дойти до железнодорожной станции, поскольку «Аэрофлот» и ФПК установили трехчасовой интервал между прибытием самолета в Сочи и отправлением поезда, отмечается в сообщении. В рамках этой программы ФПК запустила дополнительные «Ласточки». Уточняется, что комбинированные билеты могут быть оформлены в специальном разделе «Дополнительные услуги» на сайте «Аэрофлота».