Роскомнадзор внес сервис премиального такси Wheely в реестр запрещенной информации

В мае 2020 г. Департамент транспорта Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру из-за того, что сервис отказался предоставлять данные о передвижении своих автомобилей в ГИС ЕРНИС в отличие от других агрегаторов такси. Позже прокуратура в связи с этим признала деятельность Wheely незаконной. В августе суд Москвы приостановил деятельность сервиса на 90 дней.