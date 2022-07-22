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Роскомнадзор внес сервис премиального такси Wheely в реестр запрещенной информации

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Роскомнадзор внес сайт сервиса премиального такси Wheely в единый реестр запрещенной информации, об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Уточняется, что причина такого решения связана с тем, что на сайте Wheely размещалась информация «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России», а также без предоставления данных в «Единую региональную навигационно-информационную систему» (ГИС ЕРНИС).  

Согласно действующем законодательству, владелец сайта должен удалить всю запрещенную информацию в течение суток, иначе доступ к сайту будет ограничен. 

Сервис премиального такси Wheely был основан в 2010 г. в Лондоне, позже его владелец Антон Чиркунов открыл филиал и в Москве. В отличие от других агрегаторов, сервис не сотрудничает с другими таксопарками, а предлагает пользователям свои машины премиум-класса. 

В мае 2020 г. Департамент транспорта Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру из-за того, что сервис отказался предоставлять данные о передвижении своих автомобилей в ГИС ЕРНИС в отличие от других агрегаторов такси. Позже прокуратура в связи с этим признала деятельность Wheely незаконной. В августе суд Москвы приостановил деятельность сервиса на 90 дней. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных