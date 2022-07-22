Роскомнадзор внес сервис премиального такси Wheely в реестр запрещенной информации
Уточняется, что причина такого решения связана с тем, что на сайте Wheely размещалась информация «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России», а также без предоставления данных в «Единую региональную навигационно-информационную систему» (ГИС ЕРНИС).
Согласно действующем законодательству, владелец сайта должен удалить всю запрещенную информацию в течение суток, иначе доступ к сайту будет ограничен.
Сервис премиального такси Wheely был основан в 2010 г. в Лондоне, позже его владелец Антон Чиркунов открыл филиал и в Москве. В отличие от других агрегаторов, сервис не сотрудничает с другими таксопарками, а предлагает пользователям свои машины премиум-класса.
В мае 2020 г. Департамент транспорта Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру из-за того, что сервис отказался предоставлять данные о передвижении своих автомобилей в ГИС ЕРНИС в отличие от других агрегаторов такси. Позже прокуратура в связи с этим признала деятельность Wheely незаконной. В августе суд Москвы приостановил деятельность сервиса на 90 дней.
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