IKEA приостановила онлайн-распродажу

«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — сказано в сообщении. Отмечается, что заказ можно будет совершить после выходных, когда появятся новые интервалы для доставки и самовывоза.