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IKEA приостановила онлайн-распродажу

Ведомости

Сеть магазинов товаров для дома IKEA приостановила онлайн-распродажу в России, сообщается на сайте ритейлера. 

«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — сказано в сообщении. Отмечается, что заказ можно будет совершить после выходных, когда появятся новые интервалы для доставки и самовывоза.

Покупатели IKEA из Москвы и Санкт-Петербурга ранее уже сталкивались с невозможностью оформить заказ — тоже по причине отсутствия свободных интервалов. 

Онлайн-распродажа стартовала 5 июля, однако с тех пор пользователи неоднократно сталкивались со сбоями в работе сайта из-за большого количества посещений. Чтобы отрегулировать это, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и с этой целью ввела онлайн-очередь. Помимо этого сейчас невозможно зайти в личный кабинет и посмотреть историю покупок.

Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с поставками. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре своих завода в России и сократить сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце того же месяца прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных