IKEA приостановила онлайн-распродажу
Сеть магазинов товаров для дома IKEA приостановила онлайн-распродажу в России, сообщается на сайте ритейлера.
«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — сказано в сообщении. Отмечается, что заказ можно будет совершить после выходных, когда появятся новые интервалы для доставки и самовывоза.
Покупатели IKEA из Москвы и Санкт-Петербурга ранее уже сталкивались с невозможностью оформить заказ — тоже по причине отсутствия свободных интервалов.
Онлайн-распродажа стартовала 5 июля, однако с тех пор пользователи неоднократно сталкивались со сбоями в работе сайта из-за большого количества посещений. Чтобы отрегулировать это, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и с этой целью ввела онлайн-очередь. Помимо этого сейчас невозможно зайти в личный кабинет и посмотреть историю покупок.
Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с поставками. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре своих завода в России и сократить сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце того же месяца прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.
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