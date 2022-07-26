Доля продаж российских товаров повседневного спроса достигла 83%
Доля локальных продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в структуре продаж торговых сетей выросла к июлю до 83% с 79% в прошлом году, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «NielsenIQ Россия». В последние несколько месяцев российские бренды активно замещали товары, исчезнувшие с полок.
Директор по работе с ритейлом компании Константин Локтев пояснил, что из-за ажиотажного спроса после начала спецоперации, экономического кризиса и перебоев с поставками ассортимент продовольственных товаров сократился на 10%, непродовольственных – более чем на 20%. Это создало возможности для местных компаний, отметил Локтев.
По данным аналитиков, доля российского пива выросла с 79% до 89%, доля крепкого алкоголя – с 28% до 35%, снеков – с 85% до 92%, замороженной еды – с 94% до 99%, шоколада – с 76% до 79%. Доли молочки и сигарет остались на прежнем уровне – 91% и 80% соответственно, доля прохладительных напитков выросла с 90% до 91%.
Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз пояснил изданию, что импорт алкоголя в апреле-мае мог сократиться более чем на 40%, однако у дистибуторов еще есть запасы. Резкий рост доли российского алкоголя начнется с сентября и может привести к сокращению числа позиций в некоторых категориях и переключению потребителей с одного напитка на другой.
Основатель и гендиректор производителя товаров для гигиены NappyClub Роман Квиникадзе рассказал, что доля местной продукции растет, потому что маркетинговые бюджеты транснациональных компаний значительно снизились, а стоимость импортируемого европейского сырья выросла. Если политическая обстановка в Европе и логистика не нормализуются, доля российских товаров может вырасти до 70%.
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