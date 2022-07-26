Доля продаж российских товаров повседневного спроса достигла 83%

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз пояснил изданию, что импорт алкоголя в апреле-мае мог сократиться более чем на 40%, однако у дистибуторов еще есть запасы. Резкий рост доли российского алкоголя начнется с сентября и может привести к сокращению числа позиций в некоторых категориях и переключению потребителей с одного напитка на другой.