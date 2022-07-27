Пиво начнут маркировать с 1 апреля 2023 года
Минпромторг, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация производителей пива (АПП), объединяющая компании Heineken, AB InBev Efes и «Балтика», договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля следующего года. Об этом говорится в сообщении оператора маркировки ЦРПТ.
Уточняется, что с 1 апреля начнут маркировать продукцию в кегах, с 1 октября 2023 г. — в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 г. — в алюминиевых банках.
Эксперимент по цифровой маркировке пива начался в апреле этого года и продлится до 31 августа. В нем принимают участие компании, которые входят в АПП. В рамках этого эксперимента все «стороны выработали консолидированную позицию о едином подходе по внедрению маркировки для всей пивоваренной отрасли вне зависимости от размера производителей», отметил президент АПП Вячеслав Мамонтов.
ЦРПТ, который является оператором Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», готов обеспечить пивоваренную отрасль к указанным датам всем необходимым оборудованием и кодами маркировки за свой счет и на условиях беспроцентной рассрочки, сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.
Маркировка позволяет контролировать полный объем производства в автоматическом режиме. Сейчас счетчики есть только у тех предприятий, которые производят более 300 000 дал в год, а остальные компании, которые занимают 90% рынка, вынуждены самостоятельно вести учет и заносить данные в ЕГАИС. Введение цифровой маркировки минимизирует нелегальный оборот, который в категории пива и пивосодержащих напитков достиг 16,6%, по оценкам Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).
Однако в общественной организации «Опора России» считают эту меру неэффективной: «Маркировка, дублирующая функции ЕГАИС, требующая установки и обслуживания дорогостоящего оборудования, приведет к падению объемов производства до 25% в первый год, с последующим медленным восстановлением объемов в течение нескольких лет», — отметил член президиума организации Алексей Небольсин.
С 2019 г. в России маркируются отдельные категории товаров: табак, лекарственные препараты, обувь и другая продукция. На товары наносят специальный код Data Matrix, с помощью которого можно отследить движение товара с завода до покупателя.
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