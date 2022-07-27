Пиво начнут маркировать с 1 апреля 2023 года

Маркировка позволяет контролировать полный объем производства в автоматическом режиме. Сейчас счетчики есть только у тех предприятий, которые производят более 300 000 дал в год, а остальные компании, которые занимают 90% рынка, вынуждены самостоятельно вести учет и заносить данные в ЕГАИС. Введение цифровой маркировки минимизирует нелегальный оборот, который в категории пива и пивосодержащих напитков достиг 16,6%, по оценкам Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).