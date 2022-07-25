Красная икра может подорожать из-за маркировки
Маркировка икорной продукции в Камчатском крае может привести к незначительному повышению цен на нее, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.
«Действительно, цены на икру могут подняться, но незначительно. При этом потребитель будет полностью уверен в качестве приобретаемой продукции», – отметили в ведомстве.
О возможности проведения эксперимента с цифровой маркировкой икры до конца этого года сегодня сообщило правительство Камчатского края на своем сайте. Эта мера будет направлена на то, чтобы гарантировать потребителю качество поставляемой продукции.
Национальная система цифровой маркировки появилась в России в 2019 г., сейчас она распространяется на молочную продукцию, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности и шины. В экспериментальном режиме власти ввели цифровую маркировку на БАДы, антисептики, пиво и слабоалкогольные напитки.
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