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Общество

Красная икра может подорожать из-за маркировки

Ведомости

Маркировка икорной продукции в Камчатском крае может привести к незначительному повышению цен на нее, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства. 

«Действительно, цены на икру могут подняться, но незначительно. При этом потребитель будет полностью уверен в качестве приобретаемой продукции», – отметили в ведомстве. 

О возможности проведения эксперимента с цифровой маркировкой икры до конца этого года сегодня сообщило правительство Камчатского края на своем сайте. Эта мера будет направлена на то, чтобы гарантировать потребителю качество поставляемой продукции. 

Национальная система цифровой маркировки появилась в России в 2019 г., сейчас она распространяется на молочную продукцию, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности и шины. В экспериментальном режиме власти ввели цифровую маркировку на БАДы, антисептики, пиво и слабоалкогольные напитки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных