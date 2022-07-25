Маркировку лососевой и осетровой икры могут ввести в России в 2022 году

«Договорились, что здесь главное — создать добавленную стоимость для наших рыбаков и потребителей. Я привёл сравнение, если в Москве потребитель будет уверен, что упаковка икры, промаркированная определенным знаком, будет такого же качества, как на Камчатке, то он точно ее купит и будет готов заплатить за нее чуть больше. Такого рода ценность нам нужно создать, чтобы механизм маркировки заработал действительно в полном объеме», — подчеркнул Солодов.