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Маркировку лососевой и осетровой икры могут ввести в России в 2022 году

Ведомости

Эксперимент по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых пород рыбы могут провести до конца 2022 г., сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. Вопрос обсудили на совещании под председательством губернатора Владимира Солодова. В совещании приняли участие представители Совфеда, Госдумы, федеральных министерств и ведомств, Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) и Центра развития перспективных технологий.

«Договорились, что здесь главное — создать добавленную стоимость для наших рыбаков и потребителей. Я привёл сравнение, если в Москве потребитель будет уверен, что упаковка икры, промаркированная определенным знаком, будет такого же качества, как на Камчатке, то он точно ее купит и будет готов заплатить за нее чуть больше. Такого рода ценность нам нужно создать, чтобы механизм маркировки заработал действительно в полном объеме», — подчеркнул Солодов.

Система цифровой маркировки товаров начала действовать в России в 2019 г. Маркировке подлежит молочная продукция, упакованная вода, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и т. д. Сейчас проходят эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, электронных средств доставки никотина и жидкостей к ним.

В середине июня стало известно, что замминистра промышленности и торговли Василий Шпак направил в аппарат правительства предложение начать в 2022 г. добровольные эксперименты по маркировке консервов, рыбной продукции, газировки, соков, крепкого алкоголя, детских товаров, электроники и корма для животных. В Минпромторге подтвердили такие планы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных