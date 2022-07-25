Маркировку лососевой и осетровой икры могут ввести в России в 2022 году
Эксперимент по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых пород рыбы могут провести до конца 2022 г., сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. Вопрос обсудили на совещании под председательством губернатора Владимира Солодова. В совещании приняли участие представители Совфеда, Госдумы, федеральных министерств и ведомств, Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) и Центра развития перспективных технологий.
«Договорились, что здесь главное — создать добавленную стоимость для наших рыбаков и потребителей. Я привёл сравнение, если в Москве потребитель будет уверен, что упаковка икры, промаркированная определенным знаком, будет такого же качества, как на Камчатке, то он точно ее купит и будет готов заплатить за нее чуть больше. Такого рода ценность нам нужно создать, чтобы механизм маркировки заработал действительно в полном объеме», — подчеркнул Солодов.
Система цифровой маркировки товаров начала действовать в России в 2019 г. Маркировке подлежит молочная продукция, упакованная вода, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и т. д. Сейчас проходят эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, электронных средств доставки никотина и жидкостей к ним.
В середине июня стало известно, что замминистра промышленности и торговли Василий Шпак направил в аппарат правительства предложение начать в 2022 г. добровольные эксперименты по маркировке консервов, рыбной продукции, газировки, соков, крепкого алкоголя, детских товаров, электроники и корма для животных. В Минпромторге подтвердили такие планы.
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