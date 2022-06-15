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Минпромторг планирует начать маркировку еды, алкоголя и электроники

В условиях смягчения требований техрегулирования государство ищет новые инструменты контроля за рынком
Маргарита Соболь Анна Киселева
Введение маркировки не все считают своевременной мерой / Андрей Гордеев / Ведомости

Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак направил в аппарат правительства обращение с предложением начать в этом году добровольные эксперименты по маркировке новых товарных групп, среди которых консервы, рыбная продукция, газировка, соки, крепкий алкоголь, детские товары, электроника и корма для животных. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей», представитель Минпромторга подтвердил его подлинность.

Ранее правительство заморозило до 2023 г. обязательные требования по маркировке товаров для тех групп, по которым она не стартовала до 1 марта 2021 г. Сроки проведения экспериментов в других категориях – сладких напитков и соков, консервов, крепкого алкоголя и др. – сейчас пересматриваются ввиду сложившейся экономической ситуации. «По некоторым из них, например детским товарам, начало тестирования было перенесено на 2023 г.», – напоминает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных