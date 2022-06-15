Минпромторг планирует начать маркировку еды, алкоголя и электроники

Ранее правительство заморозило до 2023 г. обязательные требования по маркировке товаров для тех групп, по которым она не стартовала до 1 марта 2021 г. Сроки проведения экспериментов в других категориях – сладких напитков и соков, консервов, крепкого алкоголя и др. – сейчас пересматриваются ввиду сложившейся экономической ситуации. «По некоторым из них, например детским товарам, начало тестирования было перенесено на 2023 г.», – напоминает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.