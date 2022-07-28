«Коммерсантъ»: H&M выставила российский бизнес на продажу

H&M приостановила работу в России после начала спецоперации России на Украине. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из страны. Также появилась информация, что ритейл устроит распродажу с 1 августа. Позже в компании это сообщение опровергли, заявив, что магазины действительно откроются в начале августа, но вещи будут продаваться по полной цене.