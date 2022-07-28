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«Коммерсантъ»: H&M выставила российский бизнес на продажу

Ведомости

Шведская компания H&M, объявившая об уходе из России, ищет покупателей для своего бизнеса в стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с предложением. 

По данным газеты, в выставленные на продажу активы входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России (40% из них действуют до 2050 года, а 50% — до 2030–2050 годов), распределительный центр площадью 57,7 тысячи «квадратов» и запасы товаров на 30 недель, стоимость которых оценивается в $210 млн.

Другой источник в отрасли подтвердил «Коммерсанту», что в начале июля получил предложение от fashion-ритейлера по покупке российских активов. В H&M на запрос издания пока что не отреагировали. 

Источник газеты на рынке предполагает, что предложение о покупке получили крупнейшие российские сети магазинов одежды — Melon Fashion Group (владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela) и группа «Спортмастер». Однако в компаниях не смогли оперативно ответить на вопросы издания.

Однако эксперты отмечают ряд проблем, с которыми может столкнуться будущий владелец местного бизнеса H&M. Комментируя выгодные условия аренды, которые предоставлялись ритейлеру, глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько сказала, что такие договоры можно расторгнуть в одностороннем порядке. 

А управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев напомнил, что в случае продажи всей российской структуры H&M новому владельцу придется разобраться с исками, которые подают к сети владельцы помещений. Так, в июне Арбитражный суд Москвы взыскал с российской структуры H&M 537 млн руб. в пользу управляющей компании парка развлечений «Остров мечты».

Габышев также сомневается, что без сохранения поставок в Россию на этот бизнес найдется один покупатель. По его словам, наиболее вероятно, что компания будет распродавать сток и постепенно пакетами продавать права аренды, например, по форматам или по городам.

H&M приостановила работу в России после начала спецоперации России на Украине. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из страны. Также появилась информация, что ритейл устроит распродажу с 1 августа. Позже в компании это сообщение опровергли, заявив, что магазины действительно откроются в начале августа, но вещи будут продаваться по полной цене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных