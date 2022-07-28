РБК узнал о запрете добытчикам экспортировать золото со скидкой

Издание напомнило, что в начале марта Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA) приостановила действие статуса Good Delivery для российских аффинажных заводов, а также для банков ВТБ, «Открытие» и Совкомбанка, которые попали под санкции. Директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков пояснил, что без такого статуса невозможно продавать золото в Лондон и Цюрих, а для поставок в Азию и на Ближний Восток нужно предоставлять скидки. Также в конце июня США запретили импорт золота из России, а через месяц такой запрет ввел Евросоюз. На этом фоне ЦБ сообщил о возврате к покупкам золота на внутреннем рынке, однако регулятор закупает его со скидкой к цене LBMA. Издание направило запрос в пресс-службу ЦБ.