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Бизнес

РБК узнал о запрете добытчикам экспортировать золото со скидкой

Ведомости

Федеральная пробирная палата не дает российским добытчикам разрешения на экспорт золота, если сделки проходят с дисконтом к международным рыночным ценам, сообщил РБК со ссылкой на два источника в разных золотодобывающих компаниях.

Проблема не была актуальной для компаний до июня-июля, потому что они получали лицензии и налаживали новые каналы сбыта. Ранее добытчики продавали почти все золото банкам, но из-за санкций это стало почти невозможно.

Глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба сообщил изданию, что союз обсуждает действия пробирной палаты с Минпромторгом и Минфином, вопрос вынесен на межведомственное согласование. Издание направило запросы в пресс-службы Федеральной пробирной палаты, Минпромторга, Минфина и крупнейших добытчиков золота — «Полюса», Highland Gold, Petropavlovsk, Nordgold. Представитель Polymetal отказался от комментариев.

Издание напомнило, что в начале марта Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA) приостановила действие статуса Good Delivery для российских аффинажных заводов, а также для банков ВТБ, «Открытие» и Совкомбанка, которые попали под санкции. Директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков пояснил, что без такого статуса невозможно продавать золото в Лондон и Цюрих, а для поставок в Азию и на Ближний Восток нужно предоставлять скидки. Также в конце июня США запретили импорт золота из России, а через месяц такой запрет ввел Евросоюз. На этом фоне ЦБ сообщил о возврате к покупкам золота на внутреннем рынке, однако регулятор закупает его со скидкой к цене LBMA. Издание направило запрос в пресс-службу ЦБ.

Собеседник издания в одном из золотодобытчиков рассказал, что сейчас большинство компаний нашли международных клиентов, проработали маршруты сбыта и готовы сами экспортировать, однако им приходится делать скидки к ценам в Лондоне из-за отзыва статуса надежного поставщика. Также значительно сузился пул покупателей российского золота: сейчас переговоры идут о поставках в Азию и на Ближний Восток. Дисконт обсуждается на уровне 5-7% от цен на LBMA.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных