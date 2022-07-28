РБК узнал о запрете добытчикам экспортировать золото со скидкой
Проблема не была актуальной для компаний до июня-июля, потому что они получали лицензии и налаживали новые каналы сбыта. Ранее добытчики продавали почти все золото банкам, но из-за санкций это стало почти невозможно.
Глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба сообщил изданию, что союз обсуждает действия пробирной палаты с Минпромторгом и Минфином, вопрос вынесен на межведомственное согласование. Издание направило запросы в пресс-службы Федеральной пробирной палаты, Минпромторга, Минфина и крупнейших добытчиков золота — «Полюса», Highland Gold, Petropavlovsk, Nordgold. Представитель Polymetal отказался от комментариев.
Издание напомнило, что в начале марта Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA) приостановила действие статуса Good Delivery для российских аффинажных заводов, а также для банков ВТБ, «Открытие» и Совкомбанка, которые попали под санкции. Директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков пояснил, что без такого статуса невозможно продавать золото в Лондон и Цюрих, а для поставок в Азию и на Ближний Восток нужно предоставлять скидки. Также в конце июня США запретили импорт золота из России, а через месяц такой запрет ввел Евросоюз. На этом фоне ЦБ сообщил о возврате к покупкам золота на внутреннем рынке, однако регулятор закупает его со скидкой к цене LBMA. Издание направило запрос в пресс-службу ЦБ.
Собеседник издания в одном из золотодобытчиков рассказал, что сейчас большинство компаний нашли международных клиентов, проработали маршруты сбыта и готовы сами экспортировать, однако им приходится делать скидки к ценам в Лондоне из-за отзыва статуса надежного поставщика. Также значительно сузился пул покупателей российского золота: сейчас переговоры идут о поставках в Азию и на Ближний Восток. Дисконт обсуждается на уровне 5-7% от цен на LBMA.
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