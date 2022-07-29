The Bell узнал о возможном разделе активов «Яндекса» с Аркадием Воложем

Отмечается, что речь о разделе активов заходила и раньше. На протяжении нескольких месяцев в компании идут обсуждения о выделении из «Яндекса» части бизнесов, которые могли бы развиваться отдельно от компании за рубежом во главе с Воложем. Речь идет о проектах по развитию беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум».