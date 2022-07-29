The Bell узнал о возможном разделе активов «Яндекса» с Аркадием Воложем
В «Яндексе» ведут переговоры с сооснователем компании Аркадием Воложем о разделе активов. Если сделка состоится, то Волож получит возможность развивать часть активов «Яндекса» за рубежом независимо от компании. Об этом пишет The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что речь о разделе активов заходила и раньше. На протяжении нескольких месяцев в компании идут обсуждения о выделении из «Яндекса» части бизнесов, которые могли бы развиваться отдельно от компании за рубежом во главе с Воложем. Речь идет о проектах по развитию беспилотников, «облака» и образовательного сервиса «Яндекс.Практикум».
Источник The Bell добавил, что в этом списке могут появиться «Карты» и «Навигатор». При этом сервисы продолжат свою работу в России, но компания поделится частью прав для их развития за границей.
По словам собеседников издания, переговоры идут непросто. Возникает множество проблем, связанных с передачей прав и распределением команд разработчиков. Но главный вопрос заключается в том, кто будет дальше контролировать «Яндекс». Уточняется, что в случае разделения активов Волож лишится прав на оставшуюся часть бизнеса в России.
Вместо голландской Yandex N.V. у российского бизнеса «Яндекса» может появиться другая материнская компания и новые акционеры. Источники считают, что инвесторами компании могут выступить структуры Романа Абрамовича, Владимира Потанина и других российских бизнесменов. Их представители на запрос The Bell не ответили.
Также при заключении сделки контроль при принятии стратегических решений в России может остаться у Фонда общественных интересов или специально созданной похожей структуры, считает собеседник издания. А Волож со своими проектами останется в голландской компании.
Уточняется, что окончательной схемы пока нет. Такую реорганизацию еще должны поддержать оставшиеся акционеры «Яндекса», в том числе крупные западные фонды. Собеседник издания подчеркнул, что о смене руководства речи не идет. Нынешняя команда в любом случае останется во главе компании.
В середине апреля пост главы «Яндекса» в России покинул попавший под санкции Тигран Худавердян. Его место занял руководитель медиасервисов Артем Савиновский. При этом Худавердян остался одним из участников коллегиального органа управления, в который входят несколько топ-менеджеров.
Источники The Bell отмечают, что в управление в будущем может войти глава Минфина, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. По информации издания, он выступал посредником при согласовании данных изменений с российскими властями. В середине июня Кудрин говорил с президентом России Владимиром Путиным. Источники утверждают, что на закрытой встрече обсуждался вопрос по «Яндексу».
На запрос The Bell представитель Кудрина ответил, что председатель СП находится в отпуске, но в августе-сентябре с его участием состоятся 4 коллегии ведомства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Кремль не вмешивается в бизнес-процессы компаний. В «Яндексе» от комментариев отказались.
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