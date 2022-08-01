РБК узнал о просьбе металлургов снизить тарифы РЖД и предоставить скидки
Мордашов просит правительство убрать экспортную надбавку в 8% на тарифы РЖД в отношении черных металлов. Также глава «Русской стали» считает, что металлургическим предприятиям следует предоставить индивидуальные скидки для сохранения объемов экспорта. В противном случае производство металлов значительно сократится.
В качестве одного из доводов Мордашов приводит рост стоимости транспортных перевозок. По его словам, из-за этого возникла «критическая ситуация» с экспортом металлопродукции. В июле 2022 г. расходы на экспорт в среднем достигли 15% от конечной стоимости продукции, на Дальний Восток — 23%. При этом еще весной эта доля составляла около 7%. Транспортные расходы выросли с $40 на тонну в январе до $56 на тонну в июне, отмечает бизнесмен.
Он пояснил, что на ситуацию повлияло укрепление рубля, западные санкции в отношении России и дополнительная индексация тарифов РЖД на 11%. Все это, по словам Мордашова, привело рентабельность экспорта металлургической продукции «к нулевым и минусовым значениям», а у отдельных компаний она достигает минус 49%.
Глава ассоциации рассказал, что его предложения уже обсуждались с РЖД на совещании «Русской стали». Он отметил, что в РЖД согласились рассмотреть корректировку тарифов, но добавили, что такие шаги должны быть согласованы на уровне правительства. Как отмечает РБК, в «Русской стали» и РЖД от комментариев отказались. Издание направило запрос представителям вице-премьера.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса