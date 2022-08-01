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Бизнес

РБК узнал о просьбе металлургов снизить тарифы РЖД и предоставить скидки

Ведомости

Глава ассоциации «Русская сталь» и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов попросил власти снизить тарифы РЖД, а также «в срочном порядке» дать металлургам скидки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо бизнесмена первому вице-премьеру Андрею Белоусову от 26 июля.

Мордашов просит правительство убрать экспортную надбавку в 8% на тарифы РЖД в отношении черных металлов. Также глава «Русской стали» считает, что металлургическим предприятиям следует предоставить индивидуальные скидки для сохранения объемов экспорта. В противном случае производство металлов значительно сократится.

В качестве одного из доводов Мордашов приводит рост стоимости транспортных перевозок. По его словам, из-за этого возникла «критическая ситуация» с экспортом металлопродукции. В июле 2022 г. расходы на экспорт в среднем достигли 15% от конечной стоимости продукции, на Дальний Восток — 23%. При этом еще весной эта доля составляла около 7%. Транспортные расходы выросли с $40 на тонну в январе до $56 на тонну в июне, отмечает бизнесмен.

Он пояснил, что на ситуацию повлияло укрепление рубля, западные санкции в отношении России и дополнительная индексация тарифов РЖД на 11%. Все это, по словам Мордашова, привело рентабельность экспорта металлургической продукции «к нулевым и минусовым значениям», а у отдельных компаний она достигает минус 49%.

Глава ассоциации рассказал, что его предложения уже обсуждались с РЖД на совещании «Русской стали». Он отметил, что в РЖД согласились рассмотреть корректировку тарифов, но добавили, что такие шаги должны быть согласованы на уровне правительства. Как отмечает РБК, в «Русской стали» и РЖД от комментариев отказались. Издание направило запрос представителям вице-премьера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных