РБК узнал о просьбе металлургов снизить тарифы РЖД и предоставить скидки

В качестве одного из доводов Мордашов приводит рост стоимости транспортных перевозок. По его словам, из-за этого возникла «критическая ситуация» с экспортом металлопродукции. В июле 2022 г. расходы на экспорт в среднем достигли 15% от конечной стоимости продукции, на Дальний Восток — 23%. При этом еще весной эта доля составляла около 7%. Транспортные расходы выросли с $40 на тонну в январе до $56 на тонну в июне, отмечает бизнесмен.