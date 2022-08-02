Аналитики спрогнозировали падение доходов концертной индустрии до уровня 2017 года
Концертная индустрия в России откатится по объему доходов на пять лет назад. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование музыкального рынка Москвы, подготовленное компанией «Технологии доверия» (ранее PwC в России) и креативным бюро «К22».
Согласно данным, в 2022 г. объем доходов концертной индустрии в России упадет до уровня 2017 г. Аналитики поясняют, что это случится из-за низкой маржинальности концертной деятельности (2–5%) и выпадения доходов от выступлений зарубежных артистов на фоне санкций. Авторы исследования не приводят абсолютных показателей. Однако музыкальный рынок в Москве оценивается в половину российского. Также отмечается, что некоторые лейблы и агрегаторы представлены только в столице России.
Куда более оптимистичные прогнозы аналитики строят по поводу рынка музыкальных стриминговых сервисов. По их оценкам, индустрия может вырасти на 20-25%. Уход с российского рынка Spotify и проблемы у некоторых пользователей с оплатой подписки на Apple Music может сыграть на руку отечественным сервисам.
Однако их рост будет тормозить пиратство, считают аналитики, поскольку зарубежные лейблы перестали делиться музыкальными премьерами в России. Так, на фоне приостановки работы Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group в стране «Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» уже лишились части зарубежных музыкальных новинок. Впрочем, в «Яндекс.Музыке» газете рассказали, что работают над решением этой проблемы.
После начала спецоперации России на Украине ряд зарубежных исполнителей и лейблов отменили концерты на территории РФ и ограничили доступ к новой музыке для россиян. В частности, от концертов в России отказались группы Imagine Dragons, Imagine Dragons, Green Day, Slipknot, музыканты Bjork, Том Оделл и другие артисты. Также в стране не планирует выступать ряд российских исполнителей, в том числе Facе (признан иноагентом), Noize MC, Oxxxymiron и Земфира.
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