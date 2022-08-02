Аналитики спрогнозировали падение доходов концертной индустрии до уровня 2017 года

После начала спецоперации России на Украине ряд зарубежных исполнителей и лейблов отменили концерты на территории РФ и ограничили доступ к новой музыке для россиян. В частности, от концертов в России отказались группы Imagine Dragons, Imagine Dragons, Green Day, Slipknot, музыканты Bjork, Том Оделл и другие артисты. Также в стране не планирует выступать ряд российских исполнителей, в том числе Facе (признан иноагентом), Noize MC, Oxxxymiron и Земфира.