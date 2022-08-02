Магазины H&M открылись в нескольких торговых центрах Москвы
Открытие магазина в «Авиапарке» также подтверждает ТАСС. По данным агентства, H&M открыл двери для покупателей в 10.00 мск. Отмечается, что стоимость одежды осталась в пределах прежних цен. Сейчас покупателям доступны весенняя и летняя коллекции. Несмотря на опасения компании по поводу ажиотажа, большого количества посетителей в магазине не наблюдается, уточняет корреспондент ТАСС.
H&M приостановил работу в России после начала спецоперации на Украине. В июле компания заявила, что окончательно уходит с российского рынка. Перед этим ритейлер пообещал открыть магазины и временно возобновить продажу одежды.
Ожидалось, что розничные точки возобновят работу 1 августа. Однако вчера этого так и не случилось. В компании рассказали, что точные даты открытия магазинов в регионах и Москве до сих пор не известны. Представители H&M отметили, что не стали возобновлять работу всех точек одновременно, чтобы избежать ажиотажа.
В конце июля «Коммерсантъ» выяснил, что H&M ищет покупателей для своего бизнеса в России. По данным газеты, в выставленные на продажу активы входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 «квадратов» и запасы товаров на 30 недель, стоимость которых оценивается в $210 млн. Позже планы H&M продать российский бизнес подтвердили и в Минпромторге.
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