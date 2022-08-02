Магазины H&M открылись в нескольких торговых центрах Москвы

Ожидалось, что розничные точки возобновят работу 1 августа. Однако вчера этого так и не случилось. В компании рассказали, что точные даты открытия магазинов в регионах и Москве до сих пор не известны. Представители H&M отметили, что не стали возобновлять работу всех точек одновременно, чтобы избежать ажиотажа.