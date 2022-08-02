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Бизнес

Магазины H&M открылись в нескольких торговых центрах Москвы

Ведомости

Магазины H&M начали свою работу в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис». Об этом сообщает «РБК Life» со ссылкой на администрацию ТЦ.

Открытие магазина в «Авиапарке» также подтверждает ТАСС. По данным агентства, H&M открыл двери для покупателей в 10.00 мск. Отмечается, что стоимость одежды осталась в пределах прежних цен. Сейчас покупателям доступны весенняя и летняя коллекции. Несмотря на опасения компании по поводу ажиотажа, большого количества посетителей в магазине не наблюдается, уточняет корреспондент ТАСС.

H&M приостановил работу в России после начала спецоперации на Украине. В июле компания заявила, что окончательно уходит с российского рынка. Перед этим ритейлер пообещал открыть магазины и временно возобновить продажу одежды. 

Ожидалось, что розничные точки возобновят работу 1 августа. Однако вчера этого так и не случилось. В компании рассказали, что точные даты открытия магазинов в регионах и Москве до сих пор не известны. Представители H&M отметили, что не стали возобновлять работу всех точек одновременно, чтобы избежать ажиотажа.

В конце июля «Коммерсантъ» выяснил, что H&M ищет покупателей для своего бизнеса в России. По данным газеты, в выставленные на продажу активы входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 «квадратов» и запасы товаров на 30 недель, стоимость которых оценивается в $210 млн. Позже планы H&M продать российский бизнес подтвердили и в Минпромторге. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных