«Яндекс.Еда» создаст комиссию для разрешения споров с ресторанами

«Любое решение, которое создает возможность дополнительной апелляции, орган для разрешения споров и конфликтов — это полезно для отрасли», говорит он, отмечая, что с «Яндекс.Едой» сейчас вполне успешно договаривается Федерация рестораторов и отельеров. Будет ли эффективно работать эта комиссия или нет, напрямую зависит от «Яндекс.Еды», т.к. это будет все же внутренний орган сервиса, а не независимая комиссия, отмечает Миронов. По его словам, он не слышал о такой практике саморегулирования в отношениях между сервисами доставки и ресторанами в России и за рубежом.



«Не вижу реальной потребности в этой комиссии — сервис работает адекватно, технические вопросы решаются довольно быстро, например, у нас как-то не могли подгрузить новое меню и картинки», говорит ресторатор Станислав Лисиченко («Китайские новости»). Чаще возникают вопросы, связанные с курьерами, которые опаздывают или не выходят, но «Яндекс» технично делит сервисы на агрегацию («Еда») и курьерускую службу (Go), так что получается, что именно к «Еде» вопросов особенно не возникает, отмечает Лисиченко.



У «Яндекс.Еды» достаточно жесткие требования к партнерам-клиентам, они выставляют балльные системы для ресторанов, снижая баллы, если есть жалобы на качество и вкус блюд, опоздание курьера от ресторана и т.д., могут увеличить комиссию, оштрафовать или наказать отключением от сервиса, напоминает автор Telegram-канала «Юрист в ресторане» Александр Королёв. «Хорошо, что в эту комиссию смогут войти партнеры и эксперты рынка, получится некий арбитраж, и есть надежда, что жалобы будут рассматриваться объективней, чем в чате с рядовыми сотрудниками “Яндекса”», подчеркивает он.