«Яндекс.Еда» создаст комиссию для разрешения споров с ресторанами

В комиссию войдут представители магазинов и ресторанов, которые сотрудничают с «Едой», а также эксперты из сферы ресторанного бизнеса и ритейла и члены профессиональных ассоциаций, в том числе Федерации рестораторов и отельеров. Войти в комиссию смогут представители магазинов и ресторанов, которые сотрудничают с сервисом больше года, обрабатывают более 30 заказов в неделю, обладают рейтингом не ниже 4,8 и не имеют серьёзных жалоб от клиентов и курьеров.



На данный момент с сервисом «Яндекс.Еда» работают около 40 тыс. заведений в 204 городах России, также сервис развивается в Казахстане и в Белорусии. По словам представителя «Яндекс. Еды», в первые сутки было подано более 80 заявок на вступление. Из ресторанных сетей заявки подали Soul in the Bowl и рестораны FRANK by БАСТА. «Ведомости» направили запрос этим предприятиям. Представитель FRANK by БАСТА подтвердил информацию.