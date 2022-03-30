К «Яндекс.Еде» подан коллективный иск из-за утечки персональных данных

Об утечке данных своих пользователей 1 марта сообщил сам сервис «Яндекс.Еда». В качестве причины тогда указывались «недобросовестные действия одного из сотрудников». Также в сообщении компании отмечалось, что банковские, платежные и регистрационные данные пользователей скомпрометированы не были. Позже в интернете появился сайт с базой данных клиентов «Яндекс.Еды», на котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов. Сайт был заблокирован, а в отношении «Яндекс.Еды» 23 марта Роскомнадзор составил административный протокол за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (максимальный штраф – 100 000 руб.).