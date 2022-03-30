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К «Яндекс.Еде» подан коллективный иск из-за утечки персональных данных

Заявители требуют через суд компенсации в размере 100 000 рублей на каждого
Мария Истомина Маргарита Соболь Марина Царева
Всего на текущий момент в иске к «Яндекс.Еде» участвует 33 пользователя сервиса / Евгений Разумный / Ведомости

Клиенты одного из крупнейших сервисов доставки готовой еды – «Яндекс.Еды» (принадлежит «Яндексу») обратились с коллективным иском в Замоскворецкий районный суд Москвы. Поводом для обращения стала утечка персональных данных пользователей, что является нарушением закона «О персональных данных», указано в исковом заявлении (копия есть в распоряжении «Ведомостей»). Его подлинность подтвердил Борис Фельдман, директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal, представляющий интересы заявителей.

Об утечке данных своих пользователей 1 марта сообщил сам сервис «Яндекс.Еда». В качестве причины тогда указывались «недобросовестные действия одного из сотрудников». Также в сообщении компании отмечалось, что банковские, платежные и регистрационные данные пользователей скомпрометированы не были. Позже в интернете появился сайт с базой данных клиентов «Яндекс.Еды», на котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов. Сайт был заблокирован, а в отношении «Яндекс.Еды» 23 марта Роскомнадзор составил административный протокол за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (максимальный штраф – 100 000 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных