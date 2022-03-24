«Яндекс.Еда» разрешит удалять персональные данные после их утечки
«В скором времени мы подключим Еду к инструменту для управления данными, который Яндекс запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда», — написал Маресов.
Таким образом компания отреагировала на крупную утечку данных пользователей. Она произошла в конце февраля, но 22 марта злоумышленники запустили сайт с визуализацией, где персональные данные пользователей «Яндекс.Еды» были привязаны к интерактивной карте. На нем также можно было узнать общую сумму заказов пользователей за последние шесть месяцев.
По словам Маресова, компания добивается блокировки сайтов и каналов, которые публикуют данные. Сама утечка произошла из-за «недобросовестных действий одного из сотрудников», сообщали ранее в службе безопасности сервиса. Скомпрометированными оказались номера телефонов клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее.
Расследование утечки данных продолжается, отметил руководитель сервиса, а за прошедшие недели команда «Яндекс.Еды» свела к минимуму количество сотрудников, которым доступны персональные данные. Маресов признал, что сервис «сильно подвел людей», а также предоставил извинения.