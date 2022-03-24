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Общество

«Яндекс.Еда» разрешит удалять персональные данные после их утечки

Ведомости

Пользователи сервиса доставки «Яндекс.Еда» получат возможность удалять персональные данные, заявил в блоге компании руководитель «Яндекс.Еды» Роман Маресов.

«В скором времени мы подключим Еду к инструменту для управления данными, который Яндекс запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда», — написал Маресов.

Таким образом компания отреагировала на крупную утечку данных пользователей. Она произошла в конце февраля, но 22 марта злоумышленники запустили сайт с визуализацией, где персональные данные пользователей «Яндекс.Еды» были привязаны к интерактивной карте. На нем также можно было узнать общую сумму заказов пользователей за последние шесть месяцев.

По словам Маресова, компания добивается блокировки сайтов и каналов, которые публикуют данные. Сама утечка произошла из-за «недобросовестных действий одного из сотрудников», сообщали ранее в службе безопасности сервиса. Скомпрометированными оказались номера телефонов клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее.

Расследование утечки данных продолжается, отметил руководитель сервиса, а за прошедшие недели команда «Яндекс.Еды» свела к минимуму количество сотрудников, которым доступны персональные данные. Маресов признал, что сервис «сильно подвел людей», а также предоставил извинения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных