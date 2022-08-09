Газета
Бизнес

Россия запретила ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии

Ведомости

В России 15 августа вступит запрет на ввоз растительной продукции из 31 районов Молдавии, а также из автономного территориального образования Гагаузия и муниципалитетов Кишинев и Бельцы из-за неоднократного выявления карантинных объектов в их продукции, об этом сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано, передает «Интерфакс».

 По ее словам, молдавская сторона была неоднократно проинформирована о периодическом нарушении карантинных требований, но должных мер она не предприняла. «Меры, предпринимаемые молдавской стороной по соблюдения международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в Российскую Федерацию, являются недостаточными», — подчеркнула Мелано. 

5 марта Россельхознадзор снял все ограничения на ввозимую из Молдавии подкарантинную продукцию. До этого в Россию импортировалась продукция только из «чистых в карантинном отношении зон и аттестованных предприятий», в этом же формате продолжится работа и с 15 августа, отметила Мелано. 

С начала года в Россию было поставлено 168 000 тонн растительной продукции из Молдавии. Наиболее популярными товарами для импорта стали яблоки, сливы, виноград и черешня. Всего з 2021-2022 г. было зафиксировано 93 случая обнаружения 11 карантинных объектов в составе растениеводческой продукции из Молдавии. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных