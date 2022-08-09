Россия запретила ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии

5 марта Россельхознадзор снял все ограничения на ввозимую из Молдавии подкарантинную продукцию. До этого в Россию импортировалась продукция только из «чистых в карантинном отношении зон и аттестованных предприятий», в этом же формате продолжится работа и с 15 августа, отметила Мелано.