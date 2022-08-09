Россия запретила ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии
В России 15 августа вступит запрет на ввоз растительной продукции из 31 районов Молдавии, а также из автономного территориального образования Гагаузия и муниципалитетов Кишинев и Бельцы из-за неоднократного выявления карантинных объектов в их продукции, об этом сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано, передает «Интерфакс».
По ее словам, молдавская сторона была неоднократно проинформирована о периодическом нарушении карантинных требований, но должных мер она не предприняла. «Меры, предпринимаемые молдавской стороной по соблюдения международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в Российскую Федерацию, являются недостаточными», — подчеркнула Мелано.
5 марта Россельхознадзор снял все ограничения на ввозимую из Молдавии подкарантинную продукцию. До этого в Россию импортировалась продукция только из «чистых в карантинном отношении зон и аттестованных предприятий», в этом же формате продолжится работа и с 15 августа, отметила Мелано.
С начала года в Россию было поставлено 168 000 тонн растительной продукции из Молдавии. Наиболее популярными товарами для импорта стали яблоки, сливы, виноград и черешня. Всего з 2021-2022 г. было зафиксировано 93 случая обнаружения 11 карантинных объектов в составе растениеводческой продукции из Молдавии.
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