Братья Александр и Виктор Линники стали прямыми владельцами «Мираторга»

Активы холдинга расположены в 16 регионах России. «Мираторг» — один из крупнейших частных землевладельцев в России. По данным компании BEFL, «Мираторгу» принадлежит 1,1 млн га земель, которые Forbes в 2021 г. (тогда холдинг имел на 58 000 га меньше) оценивал в 49,1 млрд руб.