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Братья Александр и Виктор Линники стали прямыми владельцами «Мираторга»

Ведомости

Собственники АПХ «Мираторг» исключили офшоры из цепочки владения, следует из данных «СПАРК-Интерфакса» и ЕГРЮЛ. Теперь Александру и Виктору Линникам принадлежит по 50% уставного капитала агропромышленного холдинга. Ранее они владели АПХ «Мираторг» через кипрские офшоры Agromir Limited (99,99%) и Saudade Enterprises Limited (0,01%), бенефициарами которых и являлись.

Братья Линники основали холдинг в 1995 г. и делят руководящие должности в компании: Александр Линник — председатель совета директоров, Виктор Линник – президент холдинга. Выручка АПХ «Мираторг» в 2021 г. составила 139 млрд руб. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, фабрики-кухни (производство прохладительных напитков, замороженных овощей и готовых блюд), торговая сеть.

Активы холдинга расположены в 16 регионах России. «Мираторг» — один из крупнейших частных землевладельцев в России. По данным компании BEFL, «Мираторгу» принадлежит 1,1 млн га земель, которые Forbes в 2021 г. (тогда холдинг имел на 58 000 га меньше) оценивал в 49,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных