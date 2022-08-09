Братья Александр и Виктор Линники стали прямыми владельцами «Мираторга»
Собственники АПХ «Мираторг» исключили офшоры из цепочки владения, следует из данных «СПАРК-Интерфакса» и ЕГРЮЛ. Теперь Александру и Виктору Линникам принадлежит по 50% уставного капитала агропромышленного холдинга. Ранее они владели АПХ «Мираторг» через кипрские офшоры Agromir Limited (99,99%) и Saudade Enterprises Limited (0,01%), бенефициарами которых и являлись.
Братья Линники основали холдинг в 1995 г. и делят руководящие должности в компании: Александр Линник — председатель совета директоров, Виктор Линник – президент холдинга. Выручка АПХ «Мираторг» в 2021 г. составила 139 млрд руб. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, фабрики-кухни (производство прохладительных напитков, замороженных овощей и готовых блюд), торговая сеть.
Активы холдинга расположены в 16 регионах России. «Мираторг» — один из крупнейших частных землевладельцев в России. По данным компании BEFL, «Мираторгу» принадлежит 1,1 млн га земель, которые Forbes в 2021 г. (тогда холдинг имел на 58 000 га меньше) оценивал в 49,1 млрд руб.
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