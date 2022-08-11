Чехия ожидает возобновления поставок нефти по «Дружбе» 12-13 августа
Оператор чешского участка нефтепровода «Дружба», который проходит по территории Украины, Mero ожидает возобновления поставок российской нефти в течение двух дней, 12-13 августа, поскольку проблемы с оплатой транзита будут решены, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Ярослава Пантучека.
По его словам, «заказчик MOL предпринял соответствующие шаги по обеспечению работы южной части нефтепровода для словаков и венгров. Наш заказчик сообщил мне, что он предпринимает идентичные шаги, поэтому я ожидаю, что очень скоро — либо завтра, либо послезавтра — к нам тоже потечет нефть», — сказал он.
Под «соответствующими шагами» Пантучек подразумевал оплату транзитного сбора, из-за проблем с которым 4 августа «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти по украинской территории в адрес Венгрии, Словакии и Чехии. Причиной стала невозможность оплатить услуги после введения седьмого пакета европейских санкций. Направленный через Газпромбанк платеж вернулся на счет «Транснефти», сообщил советник президента компании «Транснефть», российского оператора «Дружбы», Игорь Демин. Он уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100%-ной предоплаты.
Сейчас транзит российской нефти возобновлен в адрес Венгрии и Словакии — после того как накануне, 10 августа, местные операторы, венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft, договорились с украинской стороной и самостоятельно оплатили транзит нефти. Нефть стала поступать в тот же день в 16:00 по мск.
Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южной – в Чехию, Венгрию и Словакию.
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