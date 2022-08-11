Чехия ожидает возобновления поставок нефти по «Дружбе» 12-13 августа

По его словам, «заказчик MOL предпринял соответствующие шаги по обеспечению работы южной части нефтепровода для словаков и венгров. Наш заказчик сообщил мне, что он предпринимает идентичные шаги, поэтому я ожидаю, что очень скоро — либо завтра, либо послезавтра — к нам тоже потечет нефть», — сказал он.