Газета
Бизнес

Обслуживающий транзит в Калининград литовский банк прекратил операции в рублях

Ведомости

Литовский коммерческий «Шяуляй банк», через который проходила оплата за калининградский транзит, прекратил принимать платежи в рублях. Об этом сообщила представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене в эфире радиостанции LRT, передает ТАСС.

По ее словам, с сегодняшнего дня банк прекращает все операции с платежами в рублях, а с 1 сентября будут остановлены любые операции с российской стороной во всех валютах. О новом порядке все были уведомлены своевременно, подчеркнула она.

В Ассоциации банков на прошлой неделе объявили, что власти Литвы должны утвердить государственные гарантии по платежам за калининградский транзит, чтобы избежать подозрений в нарушении санкций ЕС в отношении России. При этом в Еврокомиссии заверили, что деятельность коммерческих банков и операции за транзит в Калининград не нарушают режима санкций. По словам представителя Еврокомиссии Арианы Подеста, отказ «Шяуляй банка» принимать платежи – решение конкретного банка, которое было принято на основе собственных представлений о рисках, а не требование санкций ЕС.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что Литва приостановила все платежи российских операторов только на этот банк, так что теперь оплата транзита станет невозможной – Литва перестанет пропускать транспорт, в результате чего транзит в регион может прекратиться 1 сентября.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных