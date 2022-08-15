Обслуживающий транзит в Калининград литовский банк прекратил операции в рублях
Литовский коммерческий «Шяуляй банк», через который проходила оплата за калининградский транзит, прекратил принимать платежи в рублях. Об этом сообщила представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене в эфире радиостанции LRT, передает ТАСС.
По ее словам, с сегодняшнего дня банк прекращает все операции с платежами в рублях, а с 1 сентября будут остановлены любые операции с российской стороной во всех валютах. О новом порядке все были уведомлены своевременно, подчеркнула она.
В Ассоциации банков на прошлой неделе объявили, что власти Литвы должны утвердить государственные гарантии по платежам за калининградский транзит, чтобы избежать подозрений в нарушении санкций ЕС в отношении России. При этом в Еврокомиссии заверили, что деятельность коммерческих банков и операции за транзит в Калининград не нарушают режима санкций. По словам представителя Еврокомиссии Арианы Подеста, отказ «Шяуляй банка» принимать платежи – решение конкретного банка, которое было принято на основе собственных представлений о рисках, а не требование санкций ЕС.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что Литва приостановила все платежи российских операторов только на этот банк, так что теперь оплата транзита станет невозможной – Литва перестанет пропускать транспорт, в результате чего транзит в регион может прекратиться 1 сентября.
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