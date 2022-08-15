Обслуживающий транзит в Калининград литовский банк прекратил операции в рублях

В Ассоциации банков на прошлой неделе объявили, что власти Литвы должны утвердить государственные гарантии по платежам за калининградский транзит, чтобы избежать подозрений в нарушении санкций ЕС в отношении России. При этом в Еврокомиссии заверили, что деятельность коммерческих банков и операции за транзит в Калининград не нарушают режима санкций. По словам представителя Еврокомиссии Арианы Подеста, отказ «Шяуляй банка» принимать платежи – решение конкретного банка, которое было принято на основе собственных представлений о рисках, а не требование санкций ЕС.